living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 أسباب تجعل الأتلتي خطرًا على الريال

2
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسود حالة من التفاؤل بين مُشجعي ريال مدريد بخصوص مواجهة فريقهم لأتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أن البعض يرى مأمورية رجال زيدان هينة أو تكاد، مُرتكزًا في ذلك على التفوق البيّن للفريق الملكي على جاره في مُباريات دوري أبطال أوروبا والذي جعل البعض سواءً في العالم العربي أو خارجه يتوقع تكرار ما حدث في السنوات الأخيرة.

لا يُمكن استثناء عامل التاريخ في كرة القدم ولا الحياة عمومًا، فهو ركيزة مهمة يُمكن البناء عليه من أجل تصور المُستقبل ورؤيته بشكل أكثر وضوحًا، لكنه في النهاية لن يضمن لك شيئًا، ولو كان يضمن شيئًا لما كان ليدز يونايتد أو بارما أو نوثنجهام يقبعون اليوم في غياهب الدرجات السفلى، وكذلك الأمر بالنسبة لتاريخ مواجهات الديربي في القارة العجوز بالنسبة لريال مدريد.

صحيح أن تمكن الريال من التفوق على الأتلتي في ثلاث مناسبات خلال آخر ثلاث سنوات في دوري أبطال أوروبا يُعطيه دفعة نفسية معقولة، ويجعله ربّما مرشحًا أكثر بقليل لبلوغ نهائي كارديف، لكنه في النهاية لا يضمن له شيئًا خاصة عند التضلع في الأمور الفنية والتكتيكية ومعرفة الأسلحة الكثيرة التي يتوفر عليها دييجو سيميوني من أجل إلحاق الضرر بزين الدين زيدان.

سأحاول في مقالي هذا أن أتطرق لثلاث نقاط تجعل من اللوس كولتشونيروس خصمًا خطيرًا على الفريق الملكي، وهي قد لا تكون الوحيدة، لكنها في رأيي تبقى أمورًا على الجماهير أن تعيها، لأن لاعبي ومدربي ريال مدريد حتمًا يعرفون حجم المواجهة وصعوبتها، عكس ما يسود بين فئة من الجماهير:

سجّل أتلتيكو مدريد خارج ملعبه: 15 مُباراة على التوالي دون الخسارة خارج الكالديرون!
تُعتبر نتائج أتلتيكو مدريد خارج أرضه في الفترة الأخيرة تهديدًا حقيقيًا لريال مدريد في رأيي، فالخروج بنتيجة إيجابية من سانتياجو بيرنابيو سيكون بمثابة حصول دييجو سيميوني على مفتاح التأهل للنهائي، كونه سيلعب في فيثنتي كالديرون من أجل الدفاع على نتيجة الذهاب، ولا توجد فرق كثيرة في أوروبا قادرة على القيام بذلك بنفس كفاءة اللوس كولتشونيروس.

لم ينهزم أتلتيكو مدريد أبدًا في آخر 15 مُباراة لعبها خارج أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، أي أنه لم يتذوق طعم الانبطاح خارج الكالديرون في 2017. فريق دييجو سيميوني تمكن من الفوز في 8 لقاءات بعيدًا عن الديار، وتعادل في 7 من بينها تعادل أمام ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بهدف لمثله في الدوري الإسباني.

في دوري الأبطال، تمكّن أتلتيكو مدريد من الفوز في تلك الفترة على باير ليفركوزن في أرضه بأربعة أهداف لهدفين وهو فوز حسم تأهله لربع النهائي قبل مُباراة الإياىب، فيما تعادل في دور الثمانية أمام ليستر سيتي بهدف لمثله في الكينج باور.

أسلوب أتلتيكو مدريد: التكتل في الخلف تم الارتداد بسرعة

يُعد الأسلوب الذي ينهجه دييجو سيميوني من بين أنسب الأساليب لمواجهة فريق مثل ريال مدريد، وذلك ببساطة لأنه فريق ممتاز عندما يخوض مُبارياته من الوضع الدفاعي، كما أنه مميز جدًا في الهجمات المرتدة، وهو أمر يُشكل خطرًا كبيرًا على دفاع الميرنجي الذي يكون في العادة متقدمًا ويفتقد كثيرًا لأظهرته في الهجمات السريعة للخصم نظرًا للأدوار الهجومية الكبيرة المُناطة بهم.

أتلتيكو مدريد من بين الفرق التي تتكتل في الخلف، وتجعل إيجاد المساحات أمام الخصم أمرًا صعبًا جدًا بما في ذلك الأروقة نظرًا لنظام البلوك ديفانس الذي ينهجه دييجو سيميوني، وهو أمر سيتطلب من الريال سرعة كبيرة في التدرج بالكرة بعد استرجاعها، كما سيتطلب منه الضغط بشكل مُبكر من أجل استرجاع الكرة في وضعيات لا يكون فيها الأتلتي متمركزًا في الخلف بالشكل المطلوب.

أما هجوميًا، فيمتلك الأتلتي لاعبين في خط الوسط والهجوم قادرين تمامًا على خلق مشاكل لدفاع الريال كون جلهم يتمتع بالسرعة والقدرة على إنهاء الهجمة، خاصة وإن علمنا أن التشولو استعاد جناحه البلجيكي يانيك كاراسكو والذي يعد من بين أهم أسلحته الهجومية في خطة 4-4-2 ويعطيه خيارات كثيرة عند القيام بتغييرات تكتيكية والتحول لـ4-3-3 كما يفعل في مناسبات كثيرة.

الرغبة في الانتقام:
لن يدخل أتلتيكو مدريد ديربي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برغبة في الانتقام من ريال مدريد فحسب، بل من مصيره المُحبط في البطولة ككل والذي جعله يخسر نهائيين في ظرف ثلاث سنوات بطريقة دراماتيكية والصدفة شاءت أن يكون الأمر أمام الميرنجي.

مُدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خرج اليوم بتصريح يُشير إلى نقطة مهمة تميز الأتلتي وهي عدم الاستسلام، فقال في تصريحاته «فوزنا المتكرر على الأتلتي في الأبطال؟ سنواجه خصمًا أهم سماته عدم الاستسلام واستغلال أسلحته بشكل لا يُصدق، وذلك يجعل منه خصمًا خطيرًا جدًا علينا».

الأتلتي فريق لا يستسلم، وما مواصلته المحاولة كل موسم رغم فقدانه لبعض من نجومه ورغم كل الإحباطات التي عانى منها إلا دليل على ذلك، والتاريخ يروي قصصًا كثيرة للمثابرين وكيفية حصولهم على مكافآت أكبر بكثير من تلك التي كانوا يسعون من أجلها. ذلك الإصرار وبهذه الطريقة يجعل الأتلتي في رأيي خطيرًا جدًا على الريال، وإن كانوا قد منحوا 100% مما لديهم في نزالات سابقة، فإنهم الآن سيقدمون 200% من دون شك.

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout