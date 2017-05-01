جوارديولا يضحي بما يقارب الـ100 مليون من أجل أوباميانج

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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقيام ببعض الصفقات الكبرى بموسم الانتقالات الصيفية المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الخروج هذا الموسم خال الوفاض.

يأتي ذلك برغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي يستهدف العديد من النجوم في مختلف الخطوط وأبرز تلك الأهداف المهاجم أوباميانج لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقد أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية الشهيرة أن المدرب الإسباني يسعى لاستخدام لاعبه إيناتشو بالإضافة إلى 60 مليون باوند من أجل الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

يذكر أن الدولي الجابوني يعد أحد أفضل المهاجمين بالعالم في الوقت الحالي وذلك بعد التألق والمستوى الرائع الذي يقدمه مع النادي الألماني بالمواسم الأخيرة، يبدو أن الصراع سيكون كبير عليه بالميركاتو المقبل.