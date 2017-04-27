أرقام مميزة في فوز توتنهام على كريستال بالاس

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فاز توتنهام على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله الدنماركي كريستيان إريكسن في الدوري الإنجليزي على ملعب سيلهرست بارك معقل صقور بالاس.

-توتنهام حقق 74 نقطة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، أكثر عدد من النقاط لسبيرز في تاريخ البطولة.

-توتنهام فاز بثمانية مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1960 (13 مباراة).

-كريستال بالاس خسر أربع مباريات متتالية من توتنهام في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ منذ 1971 (خمس مباريات).

-الدنماركي كريستيان إريكسن اشترك في 16 هدف لتوتنهام في 12 مباراة في كل المسابقات (5 أهداف و11 تمريرة صنعت هدفاً).

-منذ أول مباراة له في سبتمبر 2013، إريكسن سجل أكثر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي من خارج منطقة الجزاء (14 هدف).

-توتنهام أصبح ثالث نادي في الدوري الإنجليزي يسجل +100 هدف في كل المسابقات الموسم الحالي (مانشستر سيتي 105، وأرسنال 106).

-البلجيكي موسى ديمبلي أصبح رابع لاعب بلجيكي يصل للمباراة رقم 200 في مسيرته في الدوري الإنجليزي بعد فينست كومباني، مروان فيلايني وسيمون مينيوليه.

-كريستال بالاس خسر سبعة مباريات من آخر ثمانية لقاءات في ديربي مدينة لندن على أرضه (فاز مباراة واحدة فقط).

وقلص توتنهام فارق الصدارة مع تشيلسي إلى أربع نقاط بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة ليستمر في مطاردة البلوز على لقب الدوري الإنجليزي.