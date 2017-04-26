تقنية جديدة يقرر الفيفا إدخالها في كأس العالم 2018!

A + A -

sputnik -

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو إن حكام الفيديو المساعدين سيستخدمون للمرة الأولى في كأس العالم المقبلة التي تستضيفها روسيا عام 2018.

وقال في مؤتمر لاتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية فى سانتياغو في شيلي، اليوم الأربعاء، 26 نيسان "سنستخدم تحكيم الفيديو في كأس العالم 2018 لأننا لم نحصل على سوى على ردود الفعل الإيجابية حتى الآن" حول هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن الفيفا كان قد بدء بتجربة تقنية حكم الفيديو في مسابقة كأس العالم للأندية 2016، وظهر تأثيرها لأول مرة في مباراة كاشيما أنتلرز الياباني ضد أتليتكو ناسيونال الكولومبي، واحتسبت ركلة جزاء بسببها.