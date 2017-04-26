تعرف إلى ما فعله رونالدو بعد هدف ميسي القاتل

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كانت اللحظات الأخيرة من مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، صعبة للغاية على ريال مدريد وجماهيره، وخاصة كريستيانو رونالدو، بعد هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 92، وهو ما أظهرته اللقطات التي تلت صافرة الحكم بعد تلقي الملكي الهدف القاتل.

وكان الريال الناقص عددياً على بعد ثوان من الخروج بتعادل إيجابي بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى هدفاً من ميسي، أعاد الصراع على لقب الدوري، بعد تساوي قطبي الكرة الإسبانية في النقاط، قبل 5 جولات من نهاية البطولة.

وجاء الهدف بعد انطلاقة مميزة من سيرجي روبرتو من وسط ملعبه حتى منطقة جزاء الريال، وكان أمام كل من لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والظهير البرازيلي مارسيلو الفرصة لارتكاب خطأ تكتيكي من أجل إنهاء المباراة على ما هي عليه، وهو ما لم يحدث، ليسقط "الميرينغي" على أرضه وهو ما أثار غضب رونالدو.

وبعد إحراز ميسي الهدف، انفجر "صاروخ ماديرا" في موجة غضب، وصاح قائلا "اللعنة.. ارتكبوا ضده خطأ"، قبل أن يوجه ركلة إلى مقاعد البدلاء، أمام أنظار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قبل أن يتوجه الجميع إلى غرفة تبديل الملابس.