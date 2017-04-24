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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لفوز قاتل على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 بعدما سجل هدفا في الدقيقة 92 من مباراة الكلاسيكو النارية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم أفضل لاعب في العالم 5 مرات موقعة الكلاسيكو التي حظيت بإثارة وندية وشهدت إشهار البطاقة الحمراء للاعب الريال سيرجيو راموس، بعدما سجل هدفين لبرشلونة في حين فشل ريال مدريد في تكريس سيطرته على الليغا وحسمها بشكل كبير بعد تلك الهزيمة.

وأعاد برشلونة الحياة من جديد للدوري الإسباني بعدما رفع الفوز الثمين رصيده إلى 75 نقطة بل وتصدر الترتيب على حساب ريال مدريد بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف، ليعيد الأمل لعشاقه في المنافسة على لقب آخر هذا الموسم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

هجوم وهدف بهدف

شن ريال مدريد هجوما مبكرا كاشفا عن أطماعه في التسجيل ومباغتة غريمه التقليدي وظهر صاحب الأرض باحثا عن التوغل من الأطراف، فأشعل المدرجات خاصة بعد توغل رونالدو ومطالبته بركلة جزاء ثم تسديدته التي سيطر عليها الحارس شتيغن، لكن مع ذلك لم يرضخ برشلونة لتلك المحاولات المبكرة ليرد بتسديدة من لويس سواريز.

الفريقان اعتمدا في طبخ الهجمات من منطقة العمليات ومنها للانطلاق صوب المرمى، وعوّل زيدان على تحركات خط وسطه المكون من الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش مدعومين في الأطراف من كارفاخال ومارسيلو فيما اعتمد الريال على راموس وناتشو في مناطقه الخلفية عند نافاس، في الوقت الذي بحث فيه الثلاثي غاريث بيل ورونالدو وبنزيمة عن مشاغلة دفاعات الفريق الكتالوني بالهجوم السريع.

من جهته أعتمد إنريكي على مدافعيه سيرجيو روبيرتو وبيكيه وصامويل أومتيتي وديفيد ألبا فيما اتكأت صناعة الألعاب في الوسط على بوسكيتس إنييستا وراكيتيتش لتمويل الثلاثي ميسي وسواريز وألكاسير في المقدمة، وارتفعت وتيرة المجريات بعدما تحولت المباراة لهجمة بهجمة بين الفريقين، فسدد بنزيمة في أحضان شتيغين ورد سواريز بأخرى مرت بعيدة عن مرمى نافاس، قبل أن يطلق رونالدو كرة صاروخية تصدى لها شتيغن بجدارة.

وأهدر غاريث بيل فرصة تسجيل هدف مبكر للريال لكنه سدد بجسد حارس برشلونة، لكن الدقيقة 28 شهدت أول أهداف ريال مدريد حينما حول مارسيلو كرة عرضية ارتقى لها راموس بقدمه لكنها ارتطمت بالقائم وتابعت طريقها لتتهادى أمام المتقدم كاسيميرو فأعادها للشباك هدفا أشعل الكلاسيكو.

لم يكن الهدف ليحبط برشلونة بل على النقيض استفز طاقات برشلونة، وبعد خمسة دقائق فقط استغل ميسي تمريرة راكيتيتش ليراوغ لاعبيّ الفريق المدريدي، الكرواتي مودريتش والمدافع كارفاخال قبل أن يودع الكرة في شباك الحارس نافاس هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة (33).

الهدف أشعل الأجواء فوق اشتعالها وبدأت الحرب الهجومية بين الفريقين، فسدد مودريتش كرة صاروخية كان لها الحارس شتيغن بالمرصاد، ثم عاد ميسي بمشاغباته لدفاعات الريال وكاد يسجل هدف التقدم، لكن مدافعي مدريد أبعدوا الخطر عن مرمى نافاس واستمرت المحاولات قبل أن يفقد الريال لاعبه غاريث بيل بسبب الإصابة ليشرك زيدان ماركو أسينسيو قبل النهاية بخمسة دقائق والتي لم تشهد أي جديد لينتهي الشوط بتعادلهما 1-1.

إثارة وأهداف

واستهل صاحب الأرض الشوط الثاني بهجوم قوي، فأبعد بيكيه شبح كرة خطيرة لركنية، ثم جرب توني كروس حظه بتسديدة قوية عاد شتيغن ليبعدها بتألق لافت، ثم عاد شتيغن ليبعد شبح هدف محقق لبنزيمة حينما سدد الأخير برأسه لكن الحارس الألماني أبعدها برد فعل مميز.

ورد برشلونة بهجمة منسقة حينما مرر راكيتيتش كرة ذكية لـ "ألكاسير" فسددها الأخير برعونة أبعدها نافاس ثم ذهبت الركلة الثابتة لميسي فوق المرمى، وواصل سواريز "ضياعه" بإهدار فرصه ثمينة للتسجيل من تمريرة ميسي، قبل أن يسدد بيكيه كرة رأسية من ركنية بشكل بارع لكن الحارس نافاس تألق في إبعادها.

وتوغل مارسيلو من الميسرة وعكس كرة نموذجية أبعدها ديفيد ألبا في الوقت المناسب ثم أهدر رونالدو فرصة خرافية لتسجيل هدف بعدما انسل ماركو أسينسيو ومرر كرة على طبق من ذهب لرونالدو الذي أطلقها فوق المرمى، ثم رد برشلونة على تلك الفرصة بتمريرة حريرية لإنييستا نحو سواريز فسددها بقوة لكن نافاس كان الأبرز في التصدي للكرة وإبعاد شبح هدف للفريق الكتالوني.

وعاد "النشيط" ماركو أسينسيو ليواصل ظهوره من الركن الأيمن ليسدد كرة مباغتة تصدى لها المتألق تير شتيغين، قبل أن يعاقب الكراوتي راكيتيتش أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 73، حينما أطلق تسديدة ذكية من خارج المنطقة استقرت في شباك نافاس هدف ثانيا لبرشلونة الذي أشرك غوميز بديلا لألكاسير.

وتحولت مجريات الكلاسيكو رأسا على عقب، بعدما ارتكب المدافع سيرجيو راموس خطأ على ليونيل ميسي ليشهر الحكم هيرنانديز البطاقة الحمراء في وجه راموس وسط دهشة وذهول لاعبي الريال، ثم أهدر المدافع بيكيه فرصة العمر في "قتل" المباراة بعدما سدد كرة على مشارف المرمى لكن نافاس تصدى لها، ثم سدد ميسي كرة قوية أبعدها من جديد نافاس.

واِشرك زيدان جيمس رودريغيز وماتيو كوفاسيتش بدلا من كريم بنزيمة وكاسيميرو ونجح البديل رودريغيز في إعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعدما استغل عرضية مارسيلو المتقنة ليدكها في شباك شتيغين هدف التعادل في الدقيقة 85، لتشتعل الأجواء من جديد في الدقائق الأخيرة لكن ليونيل ميسي كان له رأي آخر حينما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 ليفوز برشلونة 3-2.