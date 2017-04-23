كين: توتنهام كان الفريق الأفضل في نصف نهائي كأس الاتحاد

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تحسر الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي على خروج سبيرز من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة من تشيلسي بأربعة أهداف لهدفين في نصف نهائي البطولة.

توتنهام تمكن من العودة في النتيجة مرتين ليتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، قبل أن يخطف البلجيكي إيدن هازارد الهدف الثالث، ويطلق نيمانيا ماتيتش رصاصة الرحمة على سبيرز بصاروخية حسم بها تشيلسي اللقاء.

هاري كين قال لBBC: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، لعبنا كرة قدم أفضل ولكن لم نجد طريقنا للفوز، وفي بعض الأحيان تكون هذه كرة القدم".

وتابع مهاجم سبيرز "عندما تعادلنا 2-2، اعتقدنا أننا سنفوز، ولكن عوقبنا بهدف من ضربة ثابتة أخرى، وهذا أمر صعب تقبله".

توتنهام خرج للمرة السابعة على التوالي من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليكون أكثر فريق يتم إقصائه من هذا الدور في تاريخ المسابقة.