خاص: هذه هي حقيقة ونتيجة الصراع على كرة السلة بين mtv وlbci

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لم تكن المؤسسة اللبنانية للارسال lbci تتوقع ان تكون mtv قادرة على جذب الانظار اليها في ميدان احتكرته الاولى وعملت فيه لاعوام طويلة. لكن محطة المر كشفت ورقة تلو الاخرى واحرجت بالارقام lbci عندما اقتربت منها في ظرف شهرين تقريباً وبشكل غير متوقع خلال تغطية المحطتين كبقية المحطات اللبنانية لمباريات بطولة لبنان لكرة السلة.

ردة فعل lbci لم تكن مستغربة فنسفت كل الاتفاقيات المبرمة لضرب mtv، فكان استمرار بقية المحطات الاخرى بنقل المباريات برضا lbci دلالة واضحة على ان mtv كانت الوحيدة التي تشكل خطراً على حضانة lbci للعبة كرة السلة التي تتعامل معها الاخيرة وكأنها ولية عليها وتحت شعار "ممنوع الاقتراب منها".

ويتفق مراقبون على ان دخول mtv رفع من مستوى نقل المباريات، والدليل ان lbci لم تفوت اي مباراة وسارعت الى نقلها حتى لا تترك mtv وحدها في الساحة، لكن مع خروج محطة المر مرغمة من دائرة النقل، عادت lbci الى عادتها القديمة فتجاهلت عدداً كبيراً من المباريات، ما اثار سخط الجمهور اللبناني الذي كان ممتعضاً اصلاً وخصوصاً عند تهريب بعض المباريات الى قناة lb2 غير المنتشرة بشكل كبير في لبنان، والتي يفتقدها المشاهد اللبناني في الخارج، فكانت mtv الملاذ الوحيد له.

كل هذا وكانت mtv قد حصلت على تواقيع غالبية نجوم كرة السلة الحاليين والسابقين ليكونوا سفراء ومحللين لها، من دون ان تضع اي اعتبار اعلاني او تجاري في الحسبان، فكانت التعليمات واضحة من صانعي القرار فيها "نريد اعادة الباسكت مثل ما كانت ايام انطوان شويري".

وفي ظل الحرب الكبيرة عليها والتحريض بهدف تشويه صورة ما قدّمته، ادركت mtv ان الموضوع هو مسألة "نكايات" لا اكثر، وخصوصاً بعدما شنّ معلق lbci غياث ديبرا، حرباً شعواء على دورة دبي الدولية لحسابات خاصة ترتبط بنقل محطته لبطولة لبنان، وهو الامر الذي اثار غضب رئيس مجلس ادارة محطته بيار الضاهر الذي لم يرضَ ان يخرج ديبرا بكلام من هذا النوع ليسيء الى العلاقة مع رئيس الاتحادين العربي والاماراتي اللواء اسماعيل القرقاوي. لكن المفاجأة كانت، وبعدما دعا ديبرا عبر اكثر من حديث اعلامي الاتحاد اللبناني الى عدم ارسال اكثر من نادٍ الى دبي (وسط كلام في الكواليس عن ضغط تمت ممارسته على الاتحاد لمنع كل الاندية من المشاركة)، ركضت lbci للتوسّط لدى كل من يرتبط بالدورة لنقل مبارياتها، والسبب ان mtv كانت قد حصلت على حقوق النقل، وما ان اعلنت عن الامر عبر شاشتها حتى بدأت الاتصالات بين ادما وكل المعنيين في دبي حيث اصبحت الدورة تعني lbci ولها اهمية كبيرة بالنسبة اليها.

mtv كانت قد حضرت المزيد من المفاجآت فأطلقت استوديو تحليلي تمّ تحضيره اصلاً لمواكبة مباريات البطولة المحلية، وذلك بمشاركة اساطير صنعوا مجد اللعبة على رأسهم ايلي مشنتف، وهذا ما احرج lbci مجدداً امام جمهورها، فسارعت الى تفعيل استوديو ايضاً، وهي خطوة لا تعتمدها في بطولة لبنان عادةً، ما يعني مرة جديدة بأن الهمّ الاول والاخير لديها هو محاولة قطع الطريق على mtv. وهذا الامر لم تنجح به، اذ ان mtv كانت قد اوفدت معلّقها شربل كريّم الى دبي، فألهب الاخير حماس الجمهور المتابع عبر الشاشة من خلال تفاعله المميز مع اجواء المباريات بأسلوب خاص وبعيد عن التقليد الممل، اضافة الى اعداده المقابلات الخاصة. هذا في وقت وقعت فيه lbci في مشكلة عدم وجودها في الملعب، فكانت الاخطاء الكارثية في التعليق وتوصيف الحالات التي تحصل خلال المباريات ونقل الصورة بطريقة مثالية، لينقلب سحر "النكايات" على الساحر ويصح المثل القائل: "الطمع ضرّ وما نفع".

صحيح ان mtv خسرت السباق قضائياً لنقل مباريات البطولة المحلية، لكن معرفتها كيفية استقطاب المواهب البارزة في السوق ان كان في التقديم او التعليق او التحليل، وتقديمها اللعبة بصورة تليق بها وبلاعبيها وانديتها، جعلتها تفوز باحترام الجميع وتترك رسالة واضحة تقول ببساطة "هيدا باسكت".