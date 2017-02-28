ليستر يتنفس برحيل رانييري ويُسقط ليفربول بالثلاثة

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يبدو أن إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب نادي ليستر سيتي الإنجليزي قبل أيامٍ قليلةٍ كانت لها مفعول السحر في تحسن نتائج الفريق، إذ تمكن مساء اليوم الإثنين من تحقيق انتصارٍ مفاجئٍ وغير متوقعٍ على حساب ضيفه العملاق ليفربول بـ3-1.

وبذلك الفوز الكبير الذي شهد إحراز الثعالب لـ3 نقاطٍ لأول مرةٍ في البريميرليج منذ بداية العام الجديد، بعد صيامٍ عن الانتصارات وهز الشباك منذ 638 دقيقةً في المسابقة، رفع ليستر رصيده لـ24 نقطةً ارتقى بها 3 مراكزٍ من المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه للتشامبيونشيب، إلى المركز الـ15 بفارق الأهداف عن سوانزي سيتي، فيما تجمد رصيد الحمر عند 49 نقطةً استمر بها في المركز الـ5، بفارق نقطةٍ عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.