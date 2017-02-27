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بيكيه يبرز الظلم التحكيمي للبرسا بالدلائل!

27
FEBRUARY
2017
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عاد مُدافع برشلونة «جيرارد بيكيه» ليُثير الجدل حول موضوع التحكيم في الدوري الإسباني، وذلك رغم النصائح التي وُجهت له من طرف إدارة النادي الكتلوني بالابتعاد عن الأمر تفاديًا لعقوبات محتملة من طرف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويبدو أن مدافع البرسا قد استشاط غضبًا بعد ركلة الجزاء التي منحها الحكم لريال مدريد أمام فياريال والتي كانت من بين العوامل التي قادت الفريق الملكي لقلب تأخره بهدفين نظيفين للفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

إذ قام بيكيه بنشر صور لأخبار من صحف مدريدية وهي تعلق على الأداء التحكيمي لمباراة اليوم ومباريات سابقة، وأظهر من خلالها أن حتى الصحف المقربة من النادي الملكي تعترف بعدم شرعية ركلة جزاء الريال اليوم وباستحقاق البرسا لركلة جزاء في مباراته بالمادريجال قبل أسابيع والتي انتهت بالتعادل.

بيكيه نشر أيضًا صورة خبر تعترف من خلاله صحيفة آس بعدم شرعية هدف راموس أمام ملقة، فيما نشر صورة أخرى تؤكد فيها نفس الصحيفة عدم احتساب هدف شرعي لبيكيه أمام الفريق الأندسلي.

المُدافع الكتلوني علّق على ذلك كاتبًا «أمام نفس الفرق...8 نقاط. 8 وأشياء أخرى. للإشارة، فالصور مأخوذة من الصحف المدريدية»

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