ما حصل في الدقيقة الأخيرة لمباراة النجمة والأنصار كان مرعباً وصادماً

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شهدت مباراة "النجمة" و"الأنصار" التي جرت على ملعب صور البلدي، في دقيقتها الاخيرة، اشكالا على المدرجات، اثر اعتراض جمهور فريق النجمة على الحكم القبرصي واتهامه بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، وباعلان انتهاء المباراة قبل دقيقة من الوقت الاضافي، بعد تعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما.



وأقدم مناصرون لفريق النجمة على اجتياح السور الحديدي للمدرج الشرقي، والتسبب بانهياره، إضافة إلى اقتلاع الأعمدة في الملعب وتحطيم المدرجات ورمي الملعب بالحجارة والزجاجات الفارغة. وتسبب انهيار السور بإصابات طفيفة في صفوف جمهور النجمة.



على الأثر، ضرب الجيش والقوى الامنية طوقا حول الملعب وعمل على حماية الحكام ولاعبي الفريقين. وقامت القوى السيارة في قوى الامن بمواكبة باصي الفريقين الى بيروت خوفا من الاعتداء عليهما.

الوكالة الوطنية للاعلام