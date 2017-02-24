فضيحة رياضية مدوية ومسيئة تكشف قريباً!!!

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علم موقع "ملاعب" ان فضيحة رياضية من العيار الثقيل جداً ستتكشف تفاصيلها في الساعات المقبلة وستضع بعض "المحاضرين في العفة" امام مسؤولية وطنية كبيرة، وربما تؤدي بالبعض إلى المحاكمة والسجن بتهمة الإساءة إلى تاريخ وسمعة لعبة وبلد!

وفي الوقت الذي تبجح فيه البعض بتطبيق القوانين وحاولوا الإساءة إلى بعض الشرفاء عبر "تهديدات" بالثبور وعظائم الامور، ستنشر بعض الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة قريباً تفاصيل ستفضح البعض وتعيدهم إلى حجمهم الطبيعي!!!

موقع "ملاعب" الذي يملك خيوط وبعض تفاصيل الفضيحة (يعمل لإمتلاك كافة التفاصيل خلال ساعات) سيكون بين اول الوسائل التي تنشر التفاصيل رغم ان ما سينشر سيؤثر على الرياضة اللبنانية بشكل عام إلا ان الحقيقة والشفافية اهم وللرأي العام ان يحكم!