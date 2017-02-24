فالفيردي: الفريق يجب أن يبقى متحدًا

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أعرب مدرب أتلتيك بلباو فالفيردي عن حزنه بعد خروج فريقه من مسابقة الدوري الأوروبي على يد فريق آبويل القبرصي بفوز الأخير إيابًا بهدفين دون رد.

وبدا المدرب الإسباني متقبلاً للهزيمة مشيرًا إلى أن "فعالية فريق أبويل كانت عالية جدًا، فعلية لم أرها في حياتي. بهدفهم في الثواني الأولى من الشوط الثاني كان لدينا بعض الأمل ولكن الهدف الثاني أخرجنا من المباراة وخاصة بالطريقة التي جاء بها".

وأضاف "السؤال الآن هو ماذا سنفعل منذ هذه اللحظة. كما حدث في مرات أخرى، يجب عليك أن تعاود النهوض حين تتلقى ضربة قوية جدًا كهذه. والمفتاح هو أن نبقى متحدين".

وكان فريق أتلتيك بلباو قد تفوق على آبويل على أرضية ميدان سان ماميس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبنتيجة الإياب هذه تمكن الفريق القبرصي من خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوربيّ.