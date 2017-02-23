لماذا تمّ إقفال المدينة الرياضية؟

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صدر عن مكتب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش التوضيح التالي: "إن وزير الشباب والرياضة اتخذ قرارا بصرف موازنة لصيانة المدينة الرياضية تحضيرا لاستضافتها مباريات منتخب لبنان في تصفيات كأس اسيا والتي تبدأ في تاريخ 28 اذار 2017 بعد طلب تقدم به الاتحاد اللبناني لكرة القدم خلال زيارته للوزير في مكتبه في الوزارة.



وبناء عليه، تم إقفال الملعب في وجه جميع المباريات وبدأت أعمال الصيانة لأرضه لضمان نجاح عملية الصيانة والزرع التي تنتهي قبل خمسة ايام من مباراة منتخب لبنان مع هونغ كونغ.



وبناء عليه، يهمنا التذكير بأن اتحاد كرة القدم والاندية تعرف تماما سبب عدم القدرة على استضافة أي مباراة على ملعب المدينة الرياضية وهو اعمال الصيانة والزراعة للعشب والوزير لم يقفل المدينة الرياضية في وجه اي مباراة او استحقاق محلي بل ان ما يقوم به الوزير هو اعادة الجهوز للمدينة الرياضية لاستضافة الاستحقاقات الرياضية والمباريات، لذلك اقتضى التوضيح".