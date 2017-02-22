بعد زيادة عدد المنتخبات في المونديال.. هذا ما طالب به الاتحاد الافريقي

A + A -

طالبت الاتحادات الافريقية لكرة القدم بعشرة مقاعد بدلا من خمسة لافريقيا في نهائيات كأس العالم بعد ان رفع الاتحاد الدولي (فيفا) عدد المنتخبات الى 48 بدءا من مونديال 2026.

وعقد رؤساء الاتحادات الافريقية اجتماعات مغلقة على مدى يومين في جوهانسبورغ مع رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جاني إنفانتينو.

ونقل راديو جوهاسبورغ عن رئيس اتحاد جنوب افريقيا داني جوردان قوله "جميع الاتحادات (الافريقية) تدعم رفع عدد مقاعد كأس العالم وتأمل بعشرة مقاعد لافريقيا".

وصادق الاتحاد الدولي في 10 كانون الثاني بالاجماع على زيادة عدد المنتخبات الى 48 اعتبارا من مونديال 2026، مع دور اول من 16 مجموعة من 3 فرق.

ويبقى الان معرفة عدد المقاعد الإضافية المخصصة لكل اتحاد، وهي القضية التي لم تحدد بعد.