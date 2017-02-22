بالصور - ما سرّ غضب ميسي في مصر.. وهذا السؤال الغريب الذي طرحه في الأهرامات!؟

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صرح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبدى في زيارته الاربعاء، لمصر إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة الأهرامات، وسأل عن الملك توت عنخ آمون وطريقة وفاته.

وأخبره حواس أنه بعد إجراء عدد من الدراسات وباستخدام الأشعة توصلنا إلى أن "آمون" لم يمت مقتولا لكنه سقط من عربته الحربية أثناء سيرها.

كما أبدى ميسي إعجابه بالجلباب المصري الذي كان يرتديه أحد الخفراء بالهرم والتقط صورة معه.

من ناحية أخرى، ظهر النجم الأرجنتيني غاضبا في الحفلة المسائية لإطلاق حملة ''عالم خال من فيروس سي' التي أقيمت بأحد الفنادق بمنطقة الأهرامات، حيث شهد الحفل فقرات غنائية باللغة العربية لفترة ليست بالقصيرة ليظهر غضب ليونيل ميسي لعدم فهمه اللغة.

كما تردد في الكواليس أن ميسي غضب أيضا بعد أن أطال الإعلامي عمرو أديب في مدة الحوار وعدد الأسئلة التي كان متفقاً عليها معه.

(لها)