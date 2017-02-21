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مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم "ميسي"!

21
FEBRUARY
2017
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، في مفاجأة من العيار الثقيل، بأن ريال مدريد بدأ تحركاته بواسطة رئيسه فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

وتشير التقارير لإمكانية رحيل ميسي عن صفوف فريق البرسا بسبب تأخر تمديد تعاقده، الذي ينتهي في حزيران 2018 المقبل، وهو ما أكده عدم احتفال ميسي بهدفه الذي هز من خلاله مرمى ليغانيس في الدوري الإسباني الأحد الماضي، مما دفع فريق الملكي للتحرك من أجل القيام بصفقة قياسية تاريخية جديدة.

 

ويمتلك رئيس فريق الملكي فلورنتينو بيريز علاقة صداقة قوية مع واجنر ريبرو وكيل نيمار لاعب فريق البرسا، وكذلك الشخص القريب من ميسي، مما دفع رئيس النادي الملكي لتكليف الوكيل الشهير بالتحرك من أجل جس نبض ميسي ومعرفة إمكانية نقل اللاعب الأرجنتيني لسانتياغو برنابيو على طريقة لويس فيجو.

 

ويريد أن يعرف رئيس "الفريق الملكي" إمكانية قبول ميسي فكرة اللعب بجانب رونالدو في نفس الفريق والتأكد من أن ميسي يريد بالفعل أن يرحل عن ناديه من أجل خوض تحدٍ جديد، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بعد 16 شهرا فقط.

 

ولا يمانع رئيس "فريق الملكي" دفع الأموال اللازمة لكسر تعاقد ميسي مع فريق البرسا بجانب دفع راتب ضخم من أجل إغراء ميسي بالقدوم إلى متصدر الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

 

(اليوم السابع)

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