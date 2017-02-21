آرسنال يكتفي بهدفين لإنهاء حلم سوتون

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اكتفى نادي آرسنال بهدفين فقط لهزيمة مضيفه المتواضع سوتون يونايتد، والتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا، حيث سيكون في مواجهة سهلة أخرى أمام فريق لينكولن، الذي أصبح أول فريق هاوي يصل لهذا الدور منذ عام 1914.

فوز آرسنال جاء بهدف في كل شوط، حيث افتتح الإسباني لوكاس بيريز التسجيل في الدقيقة 25 من تصويبة أرضية غالطت حارس سوتون وسكنت زاويته اليمنى.

وأصبح بيريز اللاعب الوحيد في آرسنال هذا الموسم الذي يٌسجل في جميع المسابقات التي لعب فيها النادي اللندني (البريميرليج، دوري أبطال أوروبا، كأس إنجلترا، كأس الرابطة).

وحسم والكوت المباراة بهدف ثان في الدقيقة 55 إثر متابعة لكرة عرضية من أليكس أيوبي، تابعها الدولي الإنجليزي من لمسة واحدة، محرزًا هدفه رقم 100 في مسيرته مع آرسنال.