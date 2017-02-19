الإعتداء على لاعبي واداريي نادي الحكمة في الشمال

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بيان صادر عن نادي الحكمة الرياضي بيروت

يستنكر نادي الحكمة الرياضي اشد الاستنكارات الاعمال التي قام بها جمهور وإداريي نادي الرياضة والادب خلال المباراة التي كانت تقام اليوم بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٩ على ارض ملعب طرابلس البلدي والكلام النابي والشتائم التي كان رئيس اتحاد الشمال الفرعي احمد فردوس يوجهها لاداري ولاعبي نادينا لتنتهي هذه المباراة بهجوم عنيف من لاعبي واداري نادي الرياضة والادب على غرف الملابس محاولين اقتحامها بالقوة مستعينين بالاحزمة والادوات الصلبة لضرب لاعبي فريقنا وادارييه .

امام هذه الحالة ان ادارة نادي الحكمة تتوجه الى الاتحاد اللبناني لكرة القدم تدعوه لاجراء التحقيقات اللازمة والضرورية للاقتصاص من فردوس واداريي ولاعبي الرياضة والادب الذين خرجواعن اصول اللياقة والاداب وعن الاخلاق الرياضية التي لم نتعود عليها يوما.

فمن المعيب ان تصل هذه التصرفات الخارجة عن الاخلاق والاداب الى هذه المستويات الدنيئة التي لا تمت الى الرياضة بصلة.