جوارديولا يكشف طبيعة إصابة كومباني الجديدة!

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قلل المدير الفني لمانشستر سيتي "جوزيب جوارديولا"، من مخاوف الجماهير على الإصابة الجديدة، التي تعرض لها قائد الفريق "فينسنت كومباني"، وعلى إثرها غاب عن مباراة اليوم ضد هيديرسفيلد تاون، التي انتهت بدون أهداف في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار المدرب الكتلوني، إلى أن الإصابة التي ألمت بالدولي البلجيكي مؤخرًا، ليست مُزعجة، ما تم تفسيره، أن غيابه عن مباراة اليوم، مجرد إجراء احترازي، ليكون متاحًا لمباراة منتصف الأسبوع، ضد موناكو الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعانى كومباني، من إصابة على مستوى الركبة، في كرة مشتركة مع زميله كلاوديو برافو، أمام كريستال بالاس، في نوفمبر الماضي، على إثرها ظل خارج الخدمة حتى مباراة الدور الرابع لأعرق بطولة في العالم، وأيضًا كانت أمام كريستال بالاس الشهر الماضي.