زلاتان "الفنان" يقود اليونايتد لسحق سانت إيتيان والاقتراب

A + A -

دك مانشستر يونايتد شباك ضيفه سانت إيتيان بثلاثية نظيفة من السلطان "زلاتان إبراهيموفيتش" وذلك في المباراة الممتعة التي أقيمت على أرضية ميدان "أولد ترافورد" لحساب ذهاب دور ال32 من الدوري الأوروبي.

ووضع الشياطين الحمر بهذا الفوز الكاسح قدمًا في ثمن النهائي، فالفرنسيون باتوا مطالبين بالفوز في مباراة الإياب بأربعة أهداف نظيفة للتأهل وهو ما يعتبر من شبه المستحيل.

واستهل الشياطين الحمر المباراة مهاجمين وعازمين على افتتاح النتيجة، إذ ضغطوا بقوة ونوعوا في النقلات بين الأطراف والعمق، لكن دفاع النادي الفرنسي كان يقظًا وأبعد كافة الخطورة عن مناطقه وهو ما دفع "مارسيال" في الدقيقة ال10 وليجرب حظه بالتسديد من على بعد 25 مترًا والذي كاد أن يباغت به الحارس "روفييه" لو لمسه الكرة بأطراف أصابعه.

ولم تمر سوى 5 دقائق حتى افتتح النجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" النتيجة من ضربة حرة من على مشارف منطقة الجزاء، إذ أرسل الكرة بقوة جاعلاً إياها ترتطم بأقدام حائط الصد وتمر نحو الشباك وذلك في لقطة فاجأت كثيرًا حامي عرين النادي الفرنسي.

واستمرت محاصرة أصحاب الأرض للخصم في الدقائق القادمة خالقين فرصًا كثيرة كان أبرزها في الدقيقة ال25، حين انسل ماتا في العمق لينقض على التمريرة الذكية "لبوجبا" بتسديدة على الطاير، غير أن "روفييه" تصدى للكرة وضايقه النجم الإسباني بجسده مانعًا إياه من قذف الكرة من جديد.

سيطرة الإنجليز كانت واضحة، لكن سانت إيتيان قام بدوره ببعض المناوشات عبر "هامونا" الذي كان ينسل في الجهة اليسرى وباغث بايلي كثيرًا وخاصة في الدقيقة ال42 التي انسل خلالها بتمريرة في ظهره ثم توغل مسددًا، غير أنه لم يكن دقيقًا وكرته اعتلت العارضة.

وهاج مانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني، فالعملاق الاسكندنافي تناغم مع المجموعة وأرسل مجموعة من التمريرات الرائعة والتي كاد "فالنسيا" أن يستغلها في الدقيقة ال57، إذ روض الكرة في العمق بمهارة ثم سدد منفردًا، لكن أحد مدافعي سانت إيتيان أبعد الكرة في الوهلة الأخيرة مبعدًا الخطورة.

وحاول "بوجبا" في الدقيقة ال63 بتسديدة صاروخية من على بعد 25 مترًا، أرعب بها مناصري سانت إيتيان، إذ مرت الكرة على بعد سنتمترات من العارضة.

وكان بول قريبًا في الدقيقة ال69 قريبًا جدًا من زيارة الشباك، إذ استغل ارتداد الضربة الحرة المباشرة لـ "بليند" برأسية مميزة، لكنها لسوء حظه ارتدت من العارضة مؤجلة الهدف الثاني لغاية الدقيقة ال75 عبر "إبراهيموفيتش" الذي استغل عودة الكرة من الحارس ثم سدد من علامة الجزاء دون أن يفلت الشباك.

وبعد إسقاط "ثيوفيل" له في المنطقة المحذورة تحصل "زلاتان" قبل 3 دقائق من نهاية المباراة على ضربة جزاء حولها بنفسه بقوة جامعًا الهاتريك ومقربًا فريقه من دور ال16.