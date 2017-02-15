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الريال يضع قدماً في ربع نهائي الأبطال بثلاثية في مرمى نابولي

15
FEBRUARY
2017
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حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه نابولي الإيطالي في اللقاء الذي أقيم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودخل الفريق الضيف اللقاء بقوة وفاجأ جميع من في الملعب بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثامنة بأقدام الإيطالي لورينزو إنسيني الذي لمح تقدم الكوستاريكي كايلور نافاس من مرماه ليسدد كرة مقوسة بعيدة المدى بذكاء شديد سكنت الشباك وسط محاولة يائسة من الحارس ليخيم الصمت على مدرجات "البرنابيو".
وجاء الرد من الفريق الملكي في الدقيقة 19 بعدما حول الفرنسي كريم بنزيما عرضية الإسباني داني كارفاخال الرائعة من اليمين برأسه قوية في شباك الإسباني الآخر بيبي رينا.
وأهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية لوضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة على طبق من ذهب من الكولومبي خاميس رودريغيز داخل المنطقة ولكنه سدد كرة قوية علت مرمى رينا بقليل.
وسدد قائد نابولي السلوفيني ماريك هامسيك كرة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 32 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نافاس.
وكاد الفريق الملكي أن يتقدم في النتيجة قبل نهاية الشوط بدقيقتين بعدما استقبل بنزيما تمريرة أرضية من اليمين من رونالدو ليلعب الكرة ولكنها تصطدم بجسد رينا والقائم الأيمن وتخرج لركنية.
ودخل الفريق الملكي الشوط الثاني بقوة وتمكن من التقدم في النتيجة بعد مرور أربع دقائق بأقدام الدولي الألماني طوني كروس الذي استفاد من تمريرة رونالدو بعد مروره من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ليسدد كرة أرضية اكتفى رينا بمتابعتها وهي تتهادى داخل الشباك.
وتواصل الإعصار الملكي في بداية الشوط الثاني وضاعف لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو النتيجة في الدقيقة 54 بعدما استقبل كرة مرتدة من دفاع نابولي ليسدد كرة على الطائر لم يرها أحد إلا في شباك رينا.
وفي أول ظهور لفريق الجنوب الإيطالي في الشوط الثاني، كاد الإسباني خوسيه ماريا كاييخون أن يذلل الفارق في الدقيقة 68 بعدما استقبل الكرة من البولندي بيوتر زيلينيسكي داخل المنطقة ولكنه سدد الكرة بغرابة فوق مرمى نافاس.
وفي الدقيقة 71 مرر كروس تمريرة بينية لخاميس داخل المنطقة ولكنه سدد كرة ضعيفة في جسد رينا.
وبهذه النتيجة يضع رجال الفرنسي زين الدين زيدان أقدامهم في دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي قبل مواجهة الإياب على ملعب "سان باولو" يوم 7 من الشهر المقبل حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف.
في المقابل، يتعين على لاعبي "الآتزوري" الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل قطع تذكرة العبور لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم بهذه البطولة.

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