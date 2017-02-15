لماذا لم يشاهد مورينيو قمة برشلونة وسان جيرمان؟

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البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي يفضل متابعة مباراة سانت إتيان الفرنسي خصم فريقه في الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي، على مشاهدة قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة الإسباني.

لم يشاهد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أمس الثلاثاء مباراة القمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بل فضل متابعة مباراة نادي فرنسي آخر هو سانت إتيان خصم فريقه في الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

ورد مورينيو اليوم الأربعاء على سؤال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة يونايتد وضيفه سانت إتيان الخميس، حول رأيه بمباراة سان جيرمان وبرشلونة التي انتهت بفوز ساحق للأول 4-0، قائلاً: "لم أشاهدها، شاهدت (مباراة) سانت إتيان-لوريان".