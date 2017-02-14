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ميلان يفرض تعادلاً ثمينًا على لاتسيو

14
FEBRUARY
2017
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لم تشهد قمة الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، بين لاتسيو وميلان على ملعب الأول «الأولمبيكو» لا غالب ولا مغلوب، بتعادل الفريقين بهدف في كل شبكة، لكنه يبقى بطعم الفوز بالنسبة للروسونيري الذي اقتنص النقطة بهدف في الوقت القاتل.

ولم يعدل هذا التعادل من وضعية الفريقين على لائحة الترتيب، إذ رفع لاتسيو رصيده إلى 44 نقطة وبقى في المركز السادس، فيما وصل ميلان للنقطة 41 وبقى هو الآخر في المركز السابع.

ومالت الأفضلية في الشوط الأول لصالح لاتسيو، الذي دشن هجماته بعد 19 دقيقة عن طريق السنغالي بالدي كيتا الذي قابل كرة عرضية أرسلها فيليبي أندرسون من على يمين المنطقة، بتصويبة لكن حارس ميلان الواعد جيجي دوناروما تفطن لها.

استمر طوفان هجمات «السكاي بلوز» وبالدقيقة 26 أخطأ مدافع ميلان زاباتا في إبعاد كرة من المتحرك بالدي، لتصل إلى زميله في خط الهجوم تشيرو إيموبيلي الذي كان في وضعية سانحة للتسجيل، لكن تسديدته جاءت ضعيفة ومرت جانبية.

وشهدت الدقيقة 27 تألقًا لافتًا لدوناروما في الزود عن مرماه، حين إرتقى سافيتش ومهد كرة عرضية مرسلة من ركلة ركنية برأسه إلى ويسلي هوديت الذي كان في وضعية سانحة للغاية للتسجيل وهو في مواجهة دوناروما، لكن الأخير تعملق وتصدى لمتابعته برد فعل يحسد عليه.
كاد ميلان يُعاقب لاتسيو على تلك الفرصة بعد دقيقة واحدة فقط، بعد هجمة مرتدة سريعة من كرة طويلة وصلت إلى أوكامبوس الذي اخترق منطقة جزاء لاتسيو قبل أن يسدد تصويبة أرضية، أمسكها حارس لاتسيو ستراكوشا بثبات.

وإن كان دوناروما قد تألق بشكل لافت في الشوط، لكنه وقع في المحظور في الرمق الأخير من شوط المباراة الأول، بقيامه بعرقلة إيموبيلي داخل المنطقة المحرمة، حيث لم يتردد حكم المباراة في الإشارة إلى نقطة الجزاء.

إنبرى الأرجنتيني لوكاس بيليا لركلة الجزاء وسددها على يمين دوناروما، الذي ذهب مع الكرة، لكنه لم يتمكن من التصدي لها، ليترجم لاتسيو أفضليته في الشوط الأول لتقدم في النتيجة.

وبالدقيقة 52 من عمر المباراة، أطلق المتألق فيليبي أندرسون قذيفة خلال اختراقه بهجمة مرتدة، مرت بمحاذاة المقص الأيسر لمرمى الحارس دوناروما.
كاد لاتسيو يوسع النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 76، لكن تسديدة أندرسون توجهت للشباك الخارجية.

ولأن عرف كرة القدم يقول أن من يهدر يقبل، نجح ميلان في خطف هدف التعادل قبل 5 دقائق على نهاية المباراة عبر خيسوس سوسو بمجهود فردي رائع في السيطرة على الكرة وسط حصار 3 لاعبين من لاتسيو، قبل أن يسدد في الأخير على يمين الحارس ستراكوشا.

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