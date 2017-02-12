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تخطيط زيدان فشل، وكم كانت الإصابة مفيدة!

12
FEBRUARY
2017
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◄قدّم ريال إحدى أسوأ مبارياته على الإطلاق هذا الموسم، حيث عانى من مشاكل جمة جعلته يُعاني الأمرين لا على مستوى التنشيط الهجومي ولا الدفاعي، والحقيقة أنه بمستوى اليوم، سيُعاني الأمرين في مهمته القارية أمام نابولي، والفريق بات مطالبًا باستعادة الروح التي ظهر بها في الأشهر الماضية أكثر من أي وقت مضى إن هو أراد الحفاظ على مكتسباته لا في الدوري ولا في دوري أبطال أوروبا.

◄أكبر مشاكل ريال مدريد في إل سادار كان خط وسطه والذي كان سيئًا جدًا لا على مستوى استرجاع الكرة بعد فقدانها، ولا على مستوى صناعة الهجمة، خاصة في الشوط الأول. ففي بداية المباراة، عانى الفريق الملكي كثيرًا من أجل تخطي ضغط خط وسط أوساسونا، فكان إيسكو مختفيًا وسط كثافة اللاعبين الباسكيين، فيما كان مودريتش بعيدًا كل البعد عن توهجه المعتاد، أما كاسميرو فقد بدا تائهًا في بعض الكرات ولم يكن له أثر واضح على الأداء الدفاعي لفريقه. الغريب في الأمر أن زيدان دخل اللقاء بخطة 3-5-2 من أجل تفادي هذه النقطة والتصدي لضغط أوساسونا ذاك، لكن تفكيره المنطقي على الورق فشل فشلًا ذريعًا على أرضية الميدان.

◄كل ذلك أدى لسهولة كبيرة في اختراق خط وسط الريال في الهجمات المرتدة التي شنها أوساسونا، وأبرز مثال على ذلك هدف التعادل الذي سجّله سيرخيو ليون...المساحات بين خط الدفاع والوسط كانت كبيرة جدًا، وهو ما كان يُجبر الخط الخلفي على التقدم بشكل متهور أحيانًا، فاستغل ذلك أوساسونا بشكل مثالي في لقطة الهدف، ولم يكفه سوى تمريرة بينية جيدة، ثم تحرك مميز لليون في ظهر مدافعي الريال ليُسجل هدف التعادل من مرتدة تبدو ساذجة بالنسبة لفريق مثل ريال مدريد.

◄نبقى في هدف أوساسونا، والذي جاء من مرتدة ساذجة كما سبق وأن ذكرنا...الأمر أعادني إلى تصريح للمدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي قبل وقت قصير، والذي قال من خلاله «أغبى شيء في كرة القدم هو أن تستقبل هدفًا من هجمة مرتدة وأنت متقدم في النتيجة»...وذلك ما يجرني للحديث عن سبب تقديم ريال مدريد لخطوطه بتلك الطريقة وهو متقدم في النتيجة! ألم يكن حريًا بالفريق أن يتراجع للخلف قليلًا، وأن يستدرج أوساسونا ثم يضربه بسلاح المرتدات السريعة والذي لطالما أتقنه الفريق، علمًا أن المشاكل في العمق كانت واضحة في دفاع الريال منذ بداية اللقاء.

◄تحسن الريال بشكل واضح في الشوط الثاني خاصة في خط الوسط...الخطوط أصبحت أكثر تقاربًا ومودريتش أصبح يتراجع للخلف من أجل مساعدة كاسميرو في استرجاع الكرة، كما أن إصابة دانيلو وعودة الفريق لخطة 4-3-3 أفاد الفريق كثيرًا، وأصبحنا نرى تحركات أكثر في الثلث الأخير من الملعب.

◄أتدرج نحو خط المقدمة من أجل الحديث عن الفرنسي كريم بنزيمة والذي لا شك أنه نال جزءً كبيرًا من كلمات سخط جمهور ريال مدريد بعد أدائه الرعن في مُباراة اليوم. كريم عاد ليقدم مباراة سيئة جدًا لا على مستوى تحركاته، ولا على مستوى تمريرته الأخيرة أو إنهائه للهجمة...كريم لم يكن موفقًا بالمرة، وما زلت لا أفهم تمسك زيدان به على حساب ألفارو موراتا.

◄تحسن التنشيط الهجومي لريال مدريد بشكل واضح في آخر نصف ساعة، والأمر عائد للانهيار البدني للاعبي أوساسونا بعد المجهود الكبير الذي قدّموه في أول ساعة من اللعب...الجهة اليُسرى لدفاع الفريق الباسكي كانت المنفذ الأول لمُهاجمي ريال مدريد نحو المرمى، والحقيقة أنها اكتُسحت بشكل عجيب دون أن يحرك فاسيليفيتش ساكنًا لإصلاح ذلك...دخول فاسكيز وتحرك إيسكو لتلك الجهة قبل ذلك كان خيارًا مميزًا من زيدان وذلك إبان التحول لخطة 4-3-3.

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