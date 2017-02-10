بورتو يبرم ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي

A + A -

بات المهاجم الإسباني "أوليفر توريس" في نهاية المطاف مرتبطًا بشكل دائم بنادي بورتو، فبعد أن لعب له لما يقارب الموسمين معارًا من أتلتيكو مدريد، ها هو اليوم يمضي معه عقدًا طويل الأمد.

النادي البرتغالي فعل البند الذي يخوله شراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو ليصبح بذلك ثالث أغلى صفقة في تاريخ "السوبر ليجا" خلف كل من "راؤول خمينيز" و"جيانيلي إيمبولا".

وكان ذو ال22 ربيعًا من بين العناصر الأكثر مشاركة خلال الموسم الحالي مع المدرب "نونو إسبريتو"، إذ شارك في 27 مباراة وساعد فريقه كثيرًا سواءً محليًا أو في دوري أبطال أوروبا الذي سيواجهون في ثمن نهائية يوفنتوس.

يذكر أنه على غرار ناديه الأم أتلتيكو مدريد، كان اللاعب قد خاض تجربة أخرى في الدوري الإسباني مع فياريال سنة 2014.