بالفيديو.. "عراك" العمالقة في سباق البياتلون

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سقط متسابق البياتلون، الروسي ألكسندر لوغينوف، بعد تعرضه لعرقلة من قبل الفرنسي مارتن فوركاد، خلال سباق التتابع للرباعي المختلط، ضمن بطولة العالم للبياتلون في النمسا.

وكان فوركاد ينتظر وصول مواطنه ليبدأ هو السباق، وعند انطلاقه احتك بالروسي لوغينوف، الذي أنهى مرحلته.

وقدم النجم الفرنسي اعتذاره عما حدث بعد السباق، مشيرا إلى أنه لم يكن في نيته إيذاء الخصم.

وامتنع الثنائي الروسي ألكسندر لوغينوف، وأنطون شيبولين، عن مصافحة مارتن فوركاد في أثناء مراسم التتويج.

واحتل المنتخب الروسي، الذي مثله كل من الرباعي (أولغا بادتشوباروفا، وتاتيانا أكيموفا، وألكسندر لوغينوف، وأنطون شيبولين)، المركز الثالث في السباق، بعد أن قطع المسافة الإجمالية (2 في 6 كم للسيدات، و 2 في 7.5 كم للرجال)، بزمن قدره (1:09.09,6) ساعة، بفارق ثانية فقط، خلف المنتخب الفرنسي بقيادة مارتن فوركاد، الذي اكتفى بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية الذهبية لمنتخب ألمانيا، الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره (1:09.06,4) ساعة.