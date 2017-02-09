ميلان يستحضر روح الكبار ويهزم بولونيا بـ9 لاعبين

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الروسونيري يقهر النقص العددي والإصابات وينجو بـ3 نقاط...

حقق العملاق الإيطالي ميلان فوزاً غالياً بهدفٍ نظيفٍ على حساب مضيفه بولونيا، بالرغم من تعرض اثنين من لاعبي الأول للطرد وإكماله لنصف الساعة الأخيرة بـ9 لاعبين فقط في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من السيري آ، والتي استضافها ملعب ريناتو دال آرا مساء اليوم الأربعاء.

وبذلك الفوز العصيب، رفع الروسونيري رصيده لـ40 نقطة، ارتقى بها للمركز الـ7 بفارق 8 نقاطٍ خلف المركز الـ3 المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد الروسوبلو عند 27 نقطةً استمر بها في المركز الـ14، بفارق 13 نقطةً عن أقرب مراكز الهبوط.

وكاد الجناح الإسباني جيرارد ديولوفيو أن يتقدم مبكراً للضيوف لولا تصدي حارس بولونيا أنجيلو دا كوستا لتسديدته من الجانب الأيسر من انفرادٍ تامٍ داخل منطقة الجزاء قـ6 من بداية اللقاء.

وبالرغم من الضغط الكبير للديافولو في الدقائق الـ10 الأولى من بداية اللقاء، إلا أن أصحاب الأرض قد استفاقوا بعدها، ونجحوا في تهديد مرمى دوناروما لأول مرةٍ من انفرادٍ للجناح الأيسر كريتشي، تصدى له الأول ببراعةٍ بعد ثلث ساعةٍ على البداية.

وتأزم وضع أبناء المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا بعد مرور نصف ساعةٍ على بداية اللقاء، بعدما تعرض قلب الدفاع الشاب أليسيو رومانيولي لإصابةٍ أجبرته على الخروج تاركاً مكانه لبديله الكولومبي كريستيان زاباتا قـ31، قبل دقيقتين فقط على طرد قلب الدفاع الآخر جابرييل باليتا بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب عرقلة لاعب وسط بولونيا المنفرد بليريم دجيمايلي، بعدما كان قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى بسبب دفعةٍ بدون كرةٍ في ظهر مدافع الضيوف إبراهيما مباي قـ18.

اضطر مونتيلا لإعادة لاعب الوسط لوكاتيلي كقلب دفاع فيما تبقى من زمن الشوط الأول، قبل أن يستبدله بالمدافع الباراجوياني جوستافو جوميز في بداية الشوط الثاني.

وزاد لاعب الوسط السلوفاكي يوراي كوشكا من صعوبة وضع فريقه في تلك المباراة، بحصوله على إنذارين بدوره في ربع الساعة الأولى من زمن الشوط الثاني، ليضطر مدربه مونتيلا لإجراء آخر تبديلاته بإخراج المهاجم البعيد عن مستواه باكا والدفع بلاعب الوسط آندريا بولي بدلاً منه قبل نصف ساعةٍ على نهاية اللقاء.

وضغط بولونيا كثيراً وكان الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبةٍ لولا براعة دوناروما واستبسال دفاعات ميلان في الذود عن مرمى فريقهم حتى الرمق الأخير من المباراة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخطيرة بقيادة الجناح السريع والمهاري ديولوفيو، والذي أثبت أن رهان مدربه مونتيلا عليه كان في محله، بعدما توغل على الرواق الأيمن قبل أن يرسل عرضيةً أرضيةً حريريةً مرت من بين قدمي مدافع الروسوبلو مايتا قبل أن يكملها لاعب الوسط الكرواتي الشاب ماريو بازاليتش من مسافةٍ قريبةٍ داخل الشباك قـ89، لتنتهي المباراة بفوزٍ بطوليٍ ومثيرٍ لميلان، عاد به من بعيد للمنافسة على مقاعد التأهل للدوري الأوروبي، وربما دوري أبطال أوروبا، إذا ما استمرت تلك الروح العالية لدى لاعبيه، والتي استحضروا بها عظمة وروح ناديهم الكبيرة، بالرغم من ظروف النقص العددي وتواصل الإصابات.