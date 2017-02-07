بعد الفوز بالكان، مدرب الكاميرون يسخر من بقاء ماتيب مع ليفربول

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مُدافع الحُمر يدفع ثمن تفضيل ناديه على منتخب بلاده الذي تُوِّج باللقب الأفريقي...

لم يفوت البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، والذي قاد الأسود غير المروضة للفوز باللقب الـ5 في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بالتغلب على مصر في المباراة النهائية أمس الأحد بنتيجة 2-1، الفرصة للسخرية من قرار بعض نجوم الكاميرون المشهورين بالبقاء مع أنديتهم الأوروبية بدلاً من المشاركة مع الفريق في تلك البطولة، مما حرمهم من شرف مشاركة زملائهم في التتويج بذلك اللقب.

وفي تصريحاتٍ صحفيةٍ عقب نهاية اللقاء الذي شهدت تتويج الكاميرون بخامس ألقابها بعد أعوام 1984، 1988، 2000 و2002، فضلاً عن خسارة المباراة النهائية عام 2008، سخر بروس -64 عاماً- من قرار 8 لاعبين أشهرهم نجم دفاع ليفربول الإنجليزي جويل ماتيب -الذي أعلن اعتزاله دولياً- بالبقاء مع أنديتهم الأوروبية، قائلاً "كانت هناك العديد من المشاكل قبيل انطلاق البطولة، على غرار اللاعبين الذين قرروا عدم الانضمام لقائمة المنتخب... حسناً، إنه قرارهم، ولكنني أعتقد أنهم نادمون الآن، ويقولون لأنفسهم: تباً، لماذا لم أذهب معهم -الكاميرون- لخوض البطولة".

واختتم متطرقاً لإنجاز فريقه الذي لم يكن مرشحاً لتقديم بطولةٍ كبيرةٍ، قبل أن يحقق الإنجاز الكبير في نهاية المطاف، قائلاً "أتينا إلى هنا -الجابون- وأعتقد أنه لم يتوقع أحدٌ أن نذهب بعيداً. كنا نأمل في تجاوز الدور الأول، وقد نجحنا بالفعل في تحقيق هذا الأمر، فقلنا لأنفسنا: حسناً، لنرى ما يمكننا فعله أمام السنغال، ونجحنا بالفعل في الفوز مُجدداً، مما أعطاناً ثقةً أكبر، ومنحنا شعوراً بأننا لو حالفنا بعضٌ من الحظ، فسنكون قادرين على الفوز في المباراة النهائية".

مُدافع الحُمر يدفع ثمن تفضيل ناديه على منتخب بلاده الذي تُوِّج باللقب الأفريقي...

لم يفوت البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، والذي قاد الأسود غير المروضة للفوز باللقب الـ5 في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بالتغلب على مصر في المباراة النهائية أمس الأحد بنتيجة 2-1، الفرصة للسخرية من قرار بعض نجوم الكاميرون المشهورين بالبقاء مع أنديتهم الأوروبية بدلاً من المشاركة مع الفريق في تلك البطولة، مما حرمهم من شرف مشاركة زملائهم في التتويج بذلك اللقب.

وفي تصريحاتٍ صحفيةٍ عقب نهاية اللقاء الذي شهدت تتويج الكاميرون بخامس ألقابها بعد أعوام 1984، 1988، 2000 و2002، فضلاً عن خسارة المباراة النهائية عام 2008، سخر بروس -64 عاماً- من قرار 8 لاعبين أشهرهم نجم دفاع ليفربول الإنجليزي جويل ماتيب -الذي أعلن اعتزاله دولياً- بالبقاء مع أنديتهم الأوروبية، قائلاً "كانت هناك العديد من المشاكل قبيل انطلاق البطولة، على غرار اللاعبين الذين قرروا عدم الانضمام لقائمة المنتخب... حسناً، إنه قرارهم، ولكنني أعتقد أنهم نادمون الآن، ويقولون لأنفسهم: تباً، لماذا لم أذهب معهم -الكاميرون- لخوض البطولة".

واختتم متطرقاً لإنجاز فريقه الذي لم يكن مرشحاً لتقديم بطولةٍ كبيرةٍ، قبل أن يحقق الإنجاز الكبير في نهاية المطاف، قائلاً "أتينا إلى هنا -الجابون- وأعتقد أنه لم يتوقع أحدٌ أن نذهب بعيداً. كنا نأمل في تجاوز الدور الأول، وقد نجحنا بالفعل في تحقيق هذا الأمر، فقلنا لأنفسنا: حسناً، لنرى ما يمكننا فعله أمام السنغال، ونجحنا بالفعل في الفوز مُجدداً، مما أعطاناً ثقةً أكبر، ومنحنا شعوراً بأننا لو حالفنا بعضٌ من الحظ، فسنكون قادرين على الفوز في المباراة النهائية".