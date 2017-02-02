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كأس الملك :برشلونة يقهر أتليتكو مدريد ويضع قدمًا في النهائي

2
FEBRUARY
2017
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وضع برشلونة قدمه الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد انتصاره على مستضيفه أتليتكو مدريد على ملعب فيثينتي كالديرون بهدفين مقابل هدف واحد، وأنهى البارسا الشوط الأول من مباراة الذهاب متقدمًا بهدفي لويس سواريز وليونيل ميسي فيما تمكن أنتوان جريزمان من استغلال تحسن أداء فريقه في الشوط الثاني بإحراز هدف تقليص الفارق.

وشارك الفريقان بالعناصر الأساسية المتاحة، إذ غاب عن البارسا الثنائي المصاب سيرجيو بوسكيتش وأندريس إنيستا فيما تواجد الثلاثي الذهبي "ميسي ونيمار وسواريز" في الهجوم، فيما فضل دييجو سيميوني البدء بالثنائي فيرناندو توريس وكيفن جاميرو على مقاعد البدلاء ودفع بستيفان سافيتش في قلب الدفاع بدلًا من خيمينيز.
ورغم البداية الجيدة من أصحاب الملعب إلا أن البارسا خطف هدف التقدم عند الدقيقة السابعة بهجمة مرتدة بدأت بتمريرة من خافيير ماسكيرانو للويس سواريز الذي قام بكل شيء، إذ انطلاق بالكرة في نصف ملعب أتليتكو مدريد متخطيًا منافسه حتى وصل لحارس المرمى مويا وسدد على يساره مهديًا فريقه الهدف الأول.

أتليتكو حاول التقدم لمناطق برشلونة الدفاعية وتهديد مرماه إلا أن محاولاته افتقدت دومًا للمسات الإيجابية في الأمتار الأخيرة، فيما هدد الفريق الضيف بالهجمات المرتدة دومًا وكاد نيمار أن يُسجل الهدف الثاني لكن مويا تصدى لتسديدته، إلا أن الحارس البديل لم يستطع التعامل أبدًا مع تسديدة ميسي القوية عند الدقيقة 31 والتي أسفرت عن الهدف الثاني الرائع.
ومع بداية الشوط الثاني، أخرج دييجو سيميوني مدافعه الأيمن سيم فيرساليكو وأشرك المهاجم فيرناندو توريس لمحاولة تقليص الفارق والحفاظ على آمال التأهل قبل مباراة الإياب في الكامب نو، وكاد مهاجم ميلان السابق أن يُكافئ مدربه سريعًا لكن جاسبر سيليسين تصدى لتسديدته وأبعدها لركلة ركنية بعد 5 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الثاني.

التحسن الملفت على أداء أصحاب الملعب خاصة هجوميًا أتى ثماره عند الدقيقة 58 بهدف تقليص الفارق عبر رأسية أنتوان جريزمان بعد تمريرة رأسية من دييجو جودين، ورد البارسا أخيرًا على محاولات مستضيفه ووصل لمناطقه الدفاعية بتسديدة جيدة من أندريا جوميش لكن مويا تألق وأبعدها لركلة ركنية.

محاولات أتليتكو الهجومية وسعيه خلف هدف التعادل تواصل بقوة خاصة مع تراجع البارسا وقدرته على المباغتة بالهجمات المرتدة، وأهدر جريزمان فرصة ممتازة عند الدقيقة 62 بعدما تصدى سيليسين لمتابعته الكرة إثر تمريرة فيليبي لويس العرضية الأرضية الممتازة.

تراجع نسق الأداء قليلًا في الدقائق التالية لتحسن أداء وسط ملعب البارسا وتحكمه باللعب نوعًا ما وتراجع ضغط أتليتكو مدريد وفشله في الوصول بجدية الدقائق الأولى من الشوط الثاني لمرمى سيليسين، وأظهر ميسي قدراته الهائلة عند الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من كرة ثابتة لكن مويا كان أكثر روعة في التصدي لها، وبعد دقيقة منح النجم الأرجنتيني زميله نيمار تمريرة حريرية لإحراز الهدف الثالث لكن البرازيلي سدد لخارج المرمى بغرابة، ليرد عليه كيفن جاميرو بعد 5 دقائق بإهدار فرصة سهلة إثر فشله في متابعة تمريرة جريزمان العرضية المتقنة.

وأعادت تلك الفرصة أتليتكو للمباراة من جديد واستعاد خطورته وعاد ليهدد مرمى الحارس الهولندي بأكثر من محاولة جيدة وجدية للغاية، لكن تسديدة توريس مرت لخارج المرمى وكذلك كان مصير تسديدتي جريزمان وجاميرو، فيما تكفل سيلسين بالتصدي لتسديدة فيليبي لويس وأحسن التعامل مع كم التمريرات العرضية التي غزت منطقة جزائه في الدقائق الأخيرة ليخرج البارسا بانتصار ثمين للغاية يجعله قريبًا جدًا من لعب المباراة النهائية ومحاولة إحراز لقبه الـ29 في بطولة الكأس.

 

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