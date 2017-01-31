الليجا : لاس بالماس يعيد فالنسيا لدائرة الخطر بهزيمةٍ جديدة

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حقق نادي لاس بالماس الإسباني فوزاً كبيراً بـ3-1 على حساب ضيفه فالنسيا في ختام مباريات الجولة الـ20 من الليجا مساء اليوم الإثنين.

تقدم الضيوف بعرضيةٍ من الظهير الأيسر خوسيه جايا للمهاجم سانتي مينا، والذي انزلق داخل منطقة الجزاء ليسبق حارس أصحاب الأرض خافي باراس نحو المرة ويسجل على يمينه لتصبح النتيجة 0-1 لصالح فالنسيا قـ21.

وأبى صانع ألعاب اللوس تشي السابق ونجم لاس بالماس الحالي جوناثان فييرا إلى أن يخرج فريقه متعادلاً من الشوط الأول، بتسديدةٍ قويةٍ ومتقنةٍ بيمناه من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي دييجو ألفيش قـ42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.