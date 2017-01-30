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منتخب لبنان لكرة السلة حقق نصره الثاني في بطولة غرب آسيا

30
JANUARY
2017
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حقق منتخب لبنان للرجال في كرة السلة انتصاره الثاني على التوالي في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى الخميس، بفوز كبير على نظيره الفلسطيني بنتيجة (99-75)، بعد تغلبه على المنتخب العراقي في المباراة التي جرت الاثنين الفائت بنتيجة (86-46).

ونجح المنتخب اللبناني في السيطرة على اجواء اللقاء منذ البداية وانهى الربع الاول لمصلحته (29-18) بفارق تسع نقاط، وفي الربع الثاني قلص المنتخب الفلسطيني الفارق الى سبع نقاط ليستعيد المنتخب اللبناني زمام المبادرة يتقدم بفارق 16 نقطة قبل نهاية الربع الثاني بنحو اربع دقائق لينتهي الربع الثاني لمصلحة لبنان(50-26)، وانتهى الربع الثالث بنتيجة (77-47)، وفي الربع الرابع لم يتغير الوضع على الرغم من محاولة المنتخب الفلسطيني العودة من بعيد لتنتهي المباراة بفوز لبنان بنتيجة (99-75).

ومثل لبنان، فادي الخطيب (قائد المنتخب)، باسل بوجي، نديم سعيد، أمير سعود، وائل عرقجي، علي حيدر، شارل تابت، ايلي رستم، ايلي اسطفان، جاد خليل، علي مزهر وآتر ماجوك.

وسيلتقي منتخب لبنان،الساعي لاحراز لقب بطولة غرب آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد اعوام 2000 و2008 و2012 و2015، نظيره الايراني الطامح لاحراز اللقب للمرة السابعة بعد اعوام 2004 و2005 و2010 و2011 و2013 و2016، عند الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء.

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