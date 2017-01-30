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أمم أفريقيا :مصر تفك عقدة المغرب وتتأهل لنصف النهائي

30
JANUARY
2017
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حقق المنتخب المصري فوزاً غالياً على حساب شقيقه المغربي بهدفٍ نظيفٍ مساء اليوم الأحد في آخر مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليكمل الفراعنة عقد المتأهلين لنصف نهائي المسابقة حيث يواجهون بوركينا فاسو، فيما تواجه غانا الكاميرون في المباراة الأخرى المؤهلة لنهائي البطولة.

شهد الشوط الأول تكافؤا لحدٍ بعيدٍ بين الفريقي، مع تفوقٍ طفيفٍ لأبناء المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في السيطرة على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% لكتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رونار.

وانحصر اللعب بشكلٍ كبيرٍ في وسط الميدان، دون خطورةٍ حقيقيةٍ على مرمى الفريقين، باستثناء تسديدةٍ من جناح مصر الأيسر تريزيجيه، تصدى لها حارس المغرب منير المحمدي قـ15، فيما ردت المغرب برأسيةٍ من الظهير الأيمن غنَّام سايس، مرت فوق عارضة مرمى حارس الفراعنة العجوز عصام الحضري قـ35.

وتعرض المهاجم المصري مروان محسن لإصابةٍ أجبرته على الخروج في نهاية الشوط الأول، تاركاً مكانه لبديله مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي أحمد حسن كوكا قـ43 من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

وبدأ الشوط الثاني بتسديدةٍ من صلاح يتصدى لها منير قـ49، فيما ردَّ أسود الأطلس بتسديدتين متتاليتين قـ54 و55 على التوالي، تصدى الحضري للأولى التي أطلقها نبيل ضرار من الجهة اليمنى، قبل أن تنوب العارضة عن السد العالي في إبعاد صاروخية مبارك بو صوفة في الأخيرة.

وأهدر المهاجم المغربي فرصتين متتاليتين لمنح التقدم لفريقه من عرضيتين من الجهة اليمنى بعد مرور ساعةٍ على زمن اللقاء، قبل أن يشعر كوبر بالخطورة، فيخرج ظهيره الأيسر قليل الخبرة كريم حافظ ويدفع بصانع الألعاب محمود كهربا، مع إعادة أحمد فتحي لمركز الظهير الأيسر وعبد الله السعيد للمحور بجوار طارق حامد في تغييرٍ تكتيكيٍ قـ62.

ونجح كهربا في تنشيط هجوم فريقه واستعادة السيطرة على الكرة بعض الشئ، وتمكن من الفوز بخطأٍ على لاعبي المغرب قـ77، نفذه المتخصص عبد الله السعيد بطريقةٍ ماكرةٍ وضع بها صلاح في مواجهة المرمى بتمريرةٍ ساقطة، بيد أن المتألق منير تصدى لتسديدة نجم روما من داخل منطقة الجزاء ببراعةٍ كبيرةٍ لتخرج الكرة إلى ركنية.

ومع دخول المباراة في أحرج لحظاتها، نجح كهربا في مكافأة كوبر ومنتخب بلاده بتسجيل هدف الفوز القاتل من ركنيةٍ أرسلها السعيد على رأس نجم الاتحاد السعودي، لترتد من دفاع المغرب قبل أن تعود لكهربا نفسه ليسجل بمقصيةٍ جانبيةٍ في منتصف المرمى قبل وصول المهدي بنعطية للكرة قـ88، لتنتهي المباراة بفوزٍ ثمينٍ للفراعنة، تأهلوا به لنصف نهائي البطولة التي غابوا عن النسخ الـ3 الأخيرة منها، علماً بأنهم يحملون الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 ألقابٍ حتى الآن، بفارق 3 ألقابٍ عن أقرب ملاحقيهم، الكاميرون غانا، واللذين مازالا موجودين في المنافسة مع مصر على لقب النسخة الجارية حتى الآن.

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