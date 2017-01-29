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فوز كبير لمنتخب كرة السلة على العراق

29
JANUARY
2017
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استهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة، مبارياته في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى الخميس المقبل، بفوز كاسح على نظيره العراقي بفارق 40 نقطة (86- 46).

وقد أشرك مدرب منتخب الأرز جو مجاعص جميع لاعبيه، حيث سيطر المنتخب اللبناني بقيادة قائده فادي الخطيب على خصمه العراقي منذ بداية اللقاء. وبدا واضحا تفوق اللاعبين اللبنانيين الذي نجحوا في الاطباق على "السلة" العراقية، وتفوقوا دفاعا وهجوما، وبسطوا سيطرتهم على أجواء المباراة التي كانت أشبه بتمرينة للاعبي منتخب الأرز.

وفشل لاعبو المنتخب العراقي، الذين أنهوا معسكرا تدريبيا دام 18 يوما، تحضيرا للبطولة، في مجاراة لاعبي المنتخب اللبناني، حيث تميز لاعبو وطن الارز الاثني عشر، واستهلوا مبارياتهم في البطولة بصورة مثالية.

بدأ منتخب لبنان المباراة، بشكل صاروخي، وانهى الربع الأول لمصلحته (23- 11). وواصل ضغطه في الربع الثاني وأنهاه بفارق 19 نقطة (44- 25). وفي الربع الثالث لم يتغير المشهد، مع هجوم لبناني ضاغط وضعف في أداء لاعبي المنتخب العراقي، لينتهي هذا الربع بتقدم لبنان (64- 37) وبفارق 27 نقطة. وفي الربع الرابع والأخير، تواصلت السيطرة اللبنانية الواضحة، لينتهي اللقاء بفوز عريض للبنان وبنتيجة (86- 46)، يشير إلى ان منتخب لبنان سينافس بقوة على لقب البطولة الاقليمية.

مثل لبنان: فادي الخطيب (قائد المنتخب)، باسل بوجي، نديم سعيد، أمير سعود، وائل عرقجي، علي حيدر، شارل تابت، ايلي رستم، ايلي اسطفان، جاد خليل، علي مزهر وآتر ماجوك.

هذا وسيلتقي منتخب لبنان، الساعي لاحراز لقب بطولة غرب آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد اعوام 2000 و2008 و2012 و2015، نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة من عصر غد الاثنين.

يشار إلى أن ستة منتخبات تشارك في هذه البطولة، هي لبنان والأردن والعراق وسوريا وايران وفلسطين. وستلعب المنتخبات وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة. وستتأهل خمسة منتخبات لخوض تصفيات بطولة العالم التي ستجري وفق نظام الذهاب والاياب ابتداء من شهر تشرين الثاني المقبل.

وبعد انتهاء البطولات الاقليمية في القارة الآسيوية، سيشارك 16 منتخبا آسيويا في التصفيات، وسيقسمون إلى اربع مجموعات (كل مجموعة تضم 4 دول) في مرحلة لاحقة، على ان تتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة الى الدور الثاني. مع العلم ان سبعة منتخبات آسيوية واوقيانية ستتأهل الى نهائيات بطولة العالم التي سيشارك فيها 32 منتخبا.

البرنامج

وفي ما يلي يرنامج بطولة غرب آسيا بتوقيت بيروت:

* الاثنين 30 كانون الثاني

- الساعة 15.00: ايران- سوريا.

- الساعة 17.00: لبنان- فلسطين.

- الساعة 19.00: الأردن- العراق.

* الثلاثاء 31 كانون الثاني: 


- الساعة 15.00: العراق- سوريا.

- الساعة 17.00: لبنان- ايران.

- الساعة 19.00: فلسطين- الأردن.

* الأربعاء 1 شباط:

-الساعة 15.00: ايران- العراق.

- الساعة 17.00: لبنان- الأردن.

- الساعة 19.00: سوريا- فلسطين.

* الخميس 2 شباط:

- الساعة 15.00: لبنان- سوريا.

- الساعة 17.00: الأردن- ايران.

- الساعة 19.00: فلسطين- العراق. 

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