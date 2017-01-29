فضية لراي باسيل في بطولة العرب في الرماية وفريق لبنان متصدرا

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الأحد 29 كانون الثاني 2017 الساعة 18:09



وطنية - أحرزت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل، ميدالية فضية في مسابقة الحفرة الأولمبية "تراب"، ضمن البطولة العربية للرجال والسيدات ال13 التي تستضيفها الكويت حتى 3 شباط المقبل.

وبعدما تصدرت باسيل الترتيب العام في التصفيات مسجلة 68 اصابة من أصل 75، تليها القطرية آمنة العبدالله (63 اصابة)، فالكويتية سارة الحوال (62 اصابة)، سجلت باسيل أفضل نتيجة أيضا في الدور نصف النهائي مسجلة 13 اصابة من أصل 15 طبقا، متساوية مع الكويتية شهد الحوال فمواطنتها سارة الحوال (11 اصابة).

وفي المرحلة النهائية، أحرزت شهد الحوال الميدالية الذهبية مسجلة 12 اصابة من أصل 15، تليها باسيل (11 اصابة) لتحرز الميدالية الفضية، بينما أحرزت الكويتية سارة الحوال الميدالية البرونزية.

وفي اتصال مع رئيس البعثة رئيس الاتحاد اللبناني للرماية والصيد بيار جلخ وجه تهنئة إلى الرامية باسيل لاحرازها الميدالية الفضية التي تضاف الى سلسلة الانجازات التي حققتها باسيل ورماة وطن الأرز، متمنيا التوفيق لسائر الرماة في البطولة.

وفي تصفيات فردي الرجال يتصدر اللبناني آلان بجاني الترتيب، على ان تقام النهائيات الاثنين والثلاثاء. إضافة إلى ان فريق لبنان يتصدر تصفيات ترتيب الفرق.

يشار الى ان البعثة اللبنانية برئاسة جلخ، تتألف من:

- الحفرة الأولمبية (تراب): الرامية راي باسيل والرماة: آلان موسى وهشام جبر وجاد حمادة ووليد نجار وايلي بجاني.

- الحفرة المزدوجة (دوبل تراب): الراميان وسام خليل وايلي كعدي.

- سكيت: الرامي سامر سركيس.