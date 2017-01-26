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يوفنتوس يثأر من ميلان ويصعد للنصف نهائي

26
JANUARY
2017
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صعد اليوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا بعدما أنهى مشوار ميلان في البطولة بهزيمته بهدفين مقابل هدف واحد على ملعبه يوفنتوس استاديوم في ربع النهائي، ليثأر بذلك من خسارتيه أمام الروسونيري هذا الموسم، في ذهاب السيري آ وكأس السوبر في الدوحة.

وبدأ أصحاب الملعب محاولاتهم الهجومية مبكرًا واختبر جونزالو هيجوايين وخوان كوادرادو الحارس الشاب جانلويجي دوناروما مبكرًا بتسديدتين سهلتين، لكن باولو ديبالا لم يترك أي فرصة لحارس مرمى ميلان حين سدد بكل قوة معلنًا عن تقدم يوفنتوس بالهدف الأول بعد 10 دقائق من البداية، وبعدها بـ11 دقيقة لعب زميله ميراليم بيانيتش بسلاح الدقة وأتقن تسديد الكرة الثابتة التي حصل عليها الفريق ليُسجل الهدف الثاني للسيدة العجوز.

ميلان حاول الوصول لمرمى نيتو خلال النصف ساعة المتبقية من الشوط الأول لكنه اكتفى بتمريرات كثيرة في وسط الملعب دون أي قدرة على اختراق دفاع يوفنتوس المنظم للغاية خاصة مع عودة لاعبي الوسط لمساندة الدفاع بعد التقدم المبكر بهدفين، بل كان اليوفنتوس هو الطرف الأخطر وقد سجل بالفعل الهدف الثالث عبر ديبالا لكن راية الحكم ألغته بسبب التسلل.

وفي بداية الشوط الثاني استغل ميلان فرصته الأولى في اللقاء وسجل منها كارلوس باكا هدف تقليص الفارق بتسديدة ممتازة عند الدقيقة 53، إلا أن لاعب الوسط الشاب مانويل لوكاتيلي قتل فرحة زملائه بالهدف سريعًا بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي مغادرة الملعب بالبطاقة الحمراء بعد دقيقة واحدة.
الطرد منح لاعبو يوفنتوس فرصة استعادة الأفضلية على أرض الملعب بعد البداية الجيدة من الروسونيري، وقد صنعوا عدة فرص خطيرة للغاية كادت أن تُسفر عن الهدف الثالث لكن رأسية هيجوايين وماريو ماندجوكيتش افتقدتا للدقة اللازمة لتمرا لخارج المرمى، فيما أفسد البديل أليكس ساندرو تسديدة سامي خضيرة التي كانت في طريقها للمرمى.

وفيما كان الجميع يتأهب لدخول اللحظات الأخيرة من المباراة، فاجأ البديل والوافد الجديد جيرارد ديلوفيو الجميع بانطلاقة جيدة من الجانب الأيسر لهجوم ميلان متخطيًا مدافع اليوفنتوس ومنفردًا بالحارس نيتو لكن الأخير نجح بالتصدي لمحاولته وإنقاذ اليوفنتوس من هدف قاتل عند الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بانتصار رجال المدرب ماسيميليانو أليجري ومرورهم لمواجهة نابولي في نصف نهائي البطولة.

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