أمم أفريقيا : تونس تحسم تأهلها لربع النهائي برباعيةٍ في زيمبابوي

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حسم المنتخب التونسي تأهله لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 المقامة حالياً بالجابون، بفوزه الكبير على حساب نظيره الزيمبابوي بـ4-2.

وبذلك الانتصار الساحق الذي جاء في الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الـ2 بالبطولة، حجز نسور قرطاج بطاقة العبور الثانية لدور الـ8 بعدما رفعوا رصيدهم لـ6 نقاطٍ من الفوز بمباراتين، خلف السنغال الذي حافظ على صدارته برصيد 7 نقاطٍ عقب تعادله الإيجابي مع نظيره الجزائري بـ2-2 في نفس الوقت، فيما ودَّع مُحاربو الصحراء البطولة رسمياً بعدما احتلوا المركز الـ3 برصيد نقطتين فقط، فيما تجمد رصيد مُحاربي زيمبابوي عند نقطةٍ يتيمةٍ في المركز الأخير، ليرافقوا الجزائر خارج المسابقة.

تقدم أبناء المدرب البولندي هنري كازبرزاك مبكراً بتسديدةٍ من الجناح الأيسر نعيم السليتي قـ10 من بداية اللقاء، قبل أن يتمكن الجناح الآخر يوسف المساكني من مضاعفة النتيجة بعدها بـ12 دقيقةً من تبادلٍ رائعٍ للكرة مع السليتي قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء داخل المرمى لتصبح النتيجة 2-0 قـ22.

وواصلت تونس ضغطها العالي لتنجح في إضافة الهدف الثالث قـ36 من بينيةٍ رائعةٍ من الظهير الأيمن حمدي النجاز للمهاجم طه ياسين الخنيسي الذي لمس الكرة بطرف قدمه لتسكن على يسار مرمى تاتندا مكوروفا لتصبح النتيجة 3-0.

على أي حال، نجحت زيمبابوي في تذليل الفارق قـ43 عقب مراوغة الجناح نوليدج موسونا للثنائي علي معلول والمساكني على حدود المنطقة قبل أن يسدد صاروخيةً سكنت أقصى يمين مرمى الحارس التونسي رامي الجريدي، بيد أن هذا لم يحبط من معنويات نسور قرطاج الذين تمكنوا من إعادة الفارق لـ3 أهدافٍ مجدداً بحصولهم على ركلة جزاءٍ سددها المتخصص وهبي الخزري على يسار الحارس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واندفعت زيمبابوي في محاولةٍ للخروج بمظهرٍ مشرفٍ وحفظ ماء الوجه في الشوط الثاني، ونجحت في مساعيها بإدراك الهدف الثاني قـ58 عن طريق المهاجم البديل تينداي ندورو عقب تبادلٍ رائعٍ للكرة مع المتألق نوليدج قبل أن يسدد على يمين مرمى تونس ، لتصبح النتيجة 4-2 قبل نصف ساعةٍ على نهاية اللقاء، إلا أن الدقائق المتبقية لم تسفر عن أي جديد، لتتأهل تونس عن جدارةٍ واستحقاقٍ لربع النهائي مع السنغال، فيما ترافق زيمامبوي الجزائر إلى الخروج من الدور الأول.