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رونار: حذاري من ساحل العاج، الفيلة تبدأ دائمًا ببطء!

21
JANUARY
2017
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عبر مدرب المنتخب المغربي "هيرفي رونار" عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققته كتيبته على التوجو (3-1) في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2017، لكنه حذر في المقابل المواجهة القادمة أمام ساحل العاج الذي أشرف على تدريبه خلال النسخة الأخيرة، حيث وضح أنهم سيقاتلون من أجل التأهل ومن بين عاداتهم البدء ببطء.

ففي حديثه مع قناة "بيين سبورتس" قال "لم نهتز بالهدف الأول المبكر الذي تلقيناه وكنا أقوياء على المستوى النفسي وذلك جعلنا نعود بسرعة لأجواء المباراة. الأداء كان استثنائيًا من معظم اللاعبين وقد عرفنا بالفعل من أين تؤكل الكتف"

ثم تابع "لقد واجهنا منتخبًا قويًا جدًا، لديهم العديد من اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة ويجيدون كذلك الكرات الرأسية. في النهاية نحن من تفوقنا بتركيزنا العالي وذلك يعطينا ثقة مهمة قبل الصدام القادم"

أما عن ساحل العاج الذي تعادل في مباراتيه السابقتين أمام التوجو والكونجو الديموقراطية "أعرف أن المباراة ستكون صعبة جدًا ولا بد أن نكون جاهزين وعلى أهبة الاستعداد، صحيح أنهم بدأوا ببطء، لكنه نفس السيناريو الذي عاشوه في نسخة 2015 والتي فزت معهم فيها باللقب"

 

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