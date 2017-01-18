برشلونة في مهمة صعبة وريال مدريد لاستعادة توازنه

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سيكون برشلونة حامل اللقب أمام اختبار صعب عندما يواجه ريال سوسييداد الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا، بينما يسعى ريال مدريد إلى استعادة توازنه الأربعاء على حساب ضيفه سلتا فيغو.

ويصطدم طموح برشلونة الساعي للاحتفاظ باللقب بمنافس لا يستهان به، بدأ يشكل عقدة حقيقية للنادي الكاتالوني في ملعبه لأنه لم يذق طعم الفوز بعيدا عن جمهوره منذ الخامس من أبريل/نيسان 2007 (2-0 في الدوري).

ويعود فريق المدرب لويس إنريكي إلى الباسك، حيث تلقى في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، خسارة في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس أمام أتلتيك بلباو 1-2، عوضها بالفوز إيابا 3-1.

وشاءت القرعة أن يقع فريق إنريكي، القادم من انتصار كبير في الدوري على لاس بالماس (5-0)، في مواجهة ممثل الباسك الآخر ريال سوسييداد الذي يعتبر خصما أقوى هذا الموسم من بلباو، إذ يحتل المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن النادي الكاتالوني الثالث.

وسيخوض برشلونة لقاء الخميس دون لاعب وسطه البرازيلي رافينيا الذي تعرض لإصابة عضلية بحسب ما أكد النادي الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن "أطباء الفريق سيتابعون مدى تقدم البرازيلي (في التعافي) قبل تحديد توافره لخوض المباريات الأخرى القادمة".

وفي حال نجح برشلونة في العودة بنتيجة جيدة والبناء عليها في لقاء الإياب المقرر الخميس المقبل في "كامب نو"، سيكون أمام جدول مزدحم تماما لأن عدد المباريات التي تنتظره في الشهرين المقبلين سيصل إلى 16 مباراة.

مدريد لنسيان خسارة إشبيلية

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، يأمل ريال مدريد بالتعافي سريعا من الهزيمة التي تلقاها الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري على يد إشبيلية 1-2، من خلال الفوز على ضيفه سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز في معقل نادي العاصمة منذ أكثر من 10 سنوات.

وبدا ريال في طريقه لحسم اللقاء وتعزيز سجله القياسي الخالي من الهزائم ورفعه إلى 41 مباراة، بعدما تقدم على مضيفه الأندلسي حتى الدقائق الخمس الأخيرة، إلا أن الأخير قلب الطاولة وخطف الفوز 2-1.

وحث زيدان لاعبيه على نسيان الهزيمة، مؤكدا: "يتوجب علي أن أكون فخورا جدا بهم جميعا استنادا إلى ما حققناه حتى الآن".

وأضاف في حديث للقناة الإسبانية في شبكة "بي ان سبورتس": "كنا ندرك أن هذا الأمر (الهزيمة) سيحصل في يوم ما، وحصل، الآن علينا مواصلة العمل بجد في كل المسابقات".

ويلعب الأربعاء أيضا ألكوركون مع ضيفه ديبورتيفو آلافيس حيث سيسعى الأول إلى مواصلة مشواره في المسابقة ومحاولة تمثيل الدرجة الثانية في نصف النهائي أو حتى النهائي.

وبدوره، يستضيف أتلتيكو مدريد الخميس الفصل الأول من مواجهته مع إيبار، آملا في تحقيق فوزه التاسع تواليا على الأخير وبأكبر نتيجة ممكنة قبل الانتقال إلى ملعب منافسه الأسبوع المقبل.