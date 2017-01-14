living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكاف يتصدى لدعوات تغيير موعد أمم أفريقيا

14
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في بيان رسمي، مناقشة قضية تغيير موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في المستقبل، مؤكدًا تمسكه بإقامتها كل عامين في شهر يناير، أي في منتصف الموسم الكروي بالنسبة للدوريات الأوروبية والعديد من الدوريات الأفريقية الكبرى لا سيما العربية.

وأكد الأمين العام للكاف «هشام العمراني» في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بأن أنجح وسيلة لتنمية وتنظيم اللعبة على الصعيد الأفريقي هي الاستمرار بالنظام الحالي لبطولة كأس الأمم.

وأضاف المغربي «لو أردنا تطوير البنية التحتية لجميع البلدان الأفريقية فعلينا بإقامة بطولة كأس الأمم كل عامين كما هو الحال الآن، حيث يتم تشييد الملاعب الجديدة في كل بلد تُمنح شرف الاستضافة، فضلاً عن تطوير المطارات والطرق والمشاريع السياحية».

وواصل «البطولة مكونة من 16 فريقًا وهذا نظام رائع بالنسبة للكاف، ونرى ذلك عادلاً ونهجًا متماسكًا من الناحية الرياضية، وإذا جعلنا إقامة البطولة كل عامين ستتمكن دول قليلة من استضافة البطولة وهذا ما لا نسعى له».

وختم حديثه «الكاميرون سوف تستضيف الحدث في عام 2019 ومن بعدها كوت دي فوار عام 2021، وغينيا في عام 2023».

 

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout