الكاف يتصدى لدعوات تغيير موعد أمم أفريقيا

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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في بيان رسمي، مناقشة قضية تغيير موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في المستقبل، مؤكدًا تمسكه بإقامتها كل عامين في شهر يناير، أي في منتصف الموسم الكروي بالنسبة للدوريات الأوروبية والعديد من الدوريات الأفريقية الكبرى لا سيما العربية.

وأكد الأمين العام للكاف «هشام العمراني» في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بأن أنجح وسيلة لتنمية وتنظيم اللعبة على الصعيد الأفريقي هي الاستمرار بالنظام الحالي لبطولة كأس الأمم.

وأضاف المغربي «لو أردنا تطوير البنية التحتية لجميع البلدان الأفريقية فعلينا بإقامة بطولة كأس الأمم كل عامين كما هو الحال الآن، حيث يتم تشييد الملاعب الجديدة في كل بلد تُمنح شرف الاستضافة، فضلاً عن تطوير المطارات والطرق والمشاريع السياحية».

وواصل «البطولة مكونة من 16 فريقًا وهذا نظام رائع بالنسبة للكاف، ونرى ذلك عادلاً ونهجًا متماسكًا من الناحية الرياضية، وإذا جعلنا إقامة البطولة كل عامين ستتمكن دول قليلة من استضافة البطولة وهذا ما لا نسعى له».

وختم حديثه «الكاميرون سوف تستضيف الحدث في عام 2019 ومن بعدها كوت دي فوار عام 2021، وغينيا في عام 2023».