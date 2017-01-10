فالنسيا يُفرِّط في تقدمه 3 مراتٍ ليتعادل مع أوساسونا

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استمر نادي فالنسيا الإسباني في خذلان مشجعيه بالتفريط في تقدمه في 3 مناسباتٍ لينهي مباراته أمام مضيفه أوساسونا بالتعادل الإيجابي 3-3 في ختام الجولة الـ17 من الليجا مساء اليوم الإثنين.

وبذلك التعادل الذي شهد غياب الخفافيش عن الفوز للمباراة الـ8 على التوالي، رفعوا رصيدهم لـ13 نقطةً استمروا بها في المركز الـ17، بفارق نقطةً يتيمةً عن مراكز الهبوط، فيما استمر أبناء إثليم نافارَّا في مؤخرة الترتيب بعدما رفعوا رصيدهم لـ8 نقاط.

تقدم الضيوف مبكراً بهدفٍ لمهاجمهم منير الحدادي من عرضية الظهير الأيسر سيكييرا التي حولها الأول بتسديدةٍ مباشرةٍ من علامة الجزاء بقدمه اليسرى لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس الضيوف ماريو فيرنانديز، لتصبح النتيجة 0-1 قـ2 من بداية اللقاء.

على أي حال، لم تدم فرحة كتيبة المدرب المؤقت سالفادور جونزاليس فورو طويلاً، إذ نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل على الفور، مستغلين خطأ مدافع الخفافيش ماريو سواريز في تشتيت إحدى العرضيات من الجهة اليمنى، إذ اكتفى بإيقاف الكرة أمام المرمى لينقض المهاجم أوريول رييرا عليها ويسدد مباشرةً على يسار الحارس البرازيلي دييجو ألفيش، معدلاً النتيجة لفريقه قـ7.

ولحسن حظ فالنسيا، تمكن الفريق الكبير الذي يُعاني منذ الموسم الماضي من الخروج بالشوط الأول إلى بر الأمان، بعدما أحرز رييرا نفسه هدفاً بنيرانٍ صديقةٍ في شباك فريقه، بعدما حول الركنية التي أرسلها قائد الضيوف باريخو بالرأس في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى أصحاب البامبلونا، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس تشي بـ1-2.

وعاد المباراة للاشتعال مُجدداً بعدما تمكن لاعب وسط أوساسونا روبرتو توريس من تعديل الكفة لفريقه بعد تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بدفاع الخفافيش وترتد له مجدداً ليسدد على يمين ألفيش قـ62.

ونجح البلانكونيجروس في التقدم مُجدداً بعدها بـ10 دقائق، عقب تبادلٍ رائعٍ للكرات انتهى بتمريرةٍ من الجناح الأيسر الحدادي للظهير الأيمن مونتويا الذي تقدم إلى داخل المنقطة قبل أن يسدد داخل الشباك ليستعيد التقدم لفريقه بـ2-3 قـ73.

وكاد فالنسيا أن يرفع حصيلته لـ4 أهدافٍ بعد حصول جناحه سانتي مينا على ركلة جزاءٍ إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، بيد أن القائد داني باريخو يهدر الكرة بتسديدةٍ ضعيفةٍ قـ86.

وكما تقول القوانين غير المكتوبة لكرة القدم، فإن من يهدر يضطر لدفع الثمن، وهذا ما حدث باستقبال فالنسيا للهدف الثالث من أوساسونا قـ2 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بواسطة الظهير الأيسر للأخير كارلوس كليرك عقب تبادلٍ جميلٍ للكرة مع زميله روميرو قبل أن يدخل لمنطقة الجزاء ويسدد على يسار الحارس ألفيش، لتنتهي المباراة العامرة بالإثارة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.