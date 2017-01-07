وكيله: إيفرا قد لا يغادر اليوفي!

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بعدما تم إبعاده عن مواجهة بولونيا المقرر أن تقام يوم غد لحساب الجولة ال18 من الدوري الإيطالي، زادت نسبة الاحتمالات التي تتنبأ برحيل الظهير الفرنسي "باتريس إيفرا" عن يوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعتبر فالنسيا من بين الأندية الأكثر اهتمامًا باللاعب، فهو يرى فيه العنصر القادر على مساعدته للخروج من أزمته والصعود نحو المناطق الدافئة في جدول ترتيب الليجا وذلك علاوة على متابعته الكبيرة أيضًا لمهاجم النادي الإيطالي المعار لوست هام "سيموني زاز"

لكن "فريدريكو باستوريلو" وكيل نجم مانشستر يونايتد السابق أكد أن رحيل موكله عن السيدة العجوز ليس مؤكدًا وكل الاحتمالات واردة.

ففي التصريحات التي نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" قال "سنرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة، لا يمكنني أن أبوح في الوقت الراهن بشيء. نحن لا نعرف إذا كان سيواصل مسيرته مع اليوفي أو لا، تريثوا قليلاً وستعرفون كل شيء"