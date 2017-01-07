روني يعادل رقم السير بوبي تشارلتون التاريخي

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عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون، كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد، بتسجيله هدف التقدم على ريدينغ من الدرجة الأولى، في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد حامل اللقب، في الدقيقة 7، بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا، فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاما) رصيده إلى 249 هدفا بقميص يونايتد، وعادل رقم "السير بوبي" الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة، خاضها بين عامي 1956 و1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة مع "الشياطين الحُمر"، منذ أن انتقل إليهم عام 2004 من إيفرتون.

وفي أكتوبر 2015 سبق لروني أن حطم الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب (43 هدفا) الذي كان مسجلا باسم تشارلتون، ورفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفا في 119 مباراة.