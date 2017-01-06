الاتحاد الفرنسي يعلن عن عقوبتي بالوتيلي وبلهندة

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سيكون متصدر الدوري الفرنسي نيس مرغمًا على استهلال النصف الثاني من الموسم منقوصًا من اثنين من أبرز عناصره والأمر يتعلق بالمهاجم الإيطالي "ماريو بالوتيلي" ومتوسط الميدان المتألق "يونس بلهندة".

اللاعبان كانا خلال المباراة الأخيرة لهم في 2016 والتي واجهوا فيها بوردو قد طردا من أرضية الميدان، ما دفع اللجنة المختصة في الاتحاد الفرنسي لفرض عقوبة الإيقاف عليهما.

الفتى المشاكس تدخل حينها بشكل عنيف جدًا على البولندي " ليفتشوك" قائدًا بذلك المراقبين لإبعاده عن مباراتين سيكون أولهما نهاية الأسبوع الجاري أمام لوريان في كأس فرنسا والثانية أمام ميتز ضمن منافسات الجولة ال20 من الليج 1.

وإذا كان ابن المملكة المغربية "يونس بلهندة" أكثر حظًا بعقوبته التي اقتصرت على لقاء واحد، فإن الإصابة لم ترحمه وأسقطته خلال الأيام القليلة الماضية ليجد نفسه مجبرًا على عدم الانضمام لكتيبة المدرب "هيرفي رونار" التي ستخوض منتصف الشهر الجاري منافسات كأس أمم أفريقيا.