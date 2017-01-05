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بالصور - رونالدو يكشف سببا صادما أدى لانفصاله عن إيرينا شايك

5
JANUARY
2017
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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.
مرت 3 سنوات على إعلان الانفصال بين كريستيانو رونالدو وصديقته السابقة إيرينا شايك.
 
على مدار تلك السنوات، ظهرت الكثير من الروايات التي حاولت اكتشاف سبب الانفصال الذي كان مفاجئا لمتاعبي النجمين.
 
هناك رواية كانت تقول إن إيرينا ملت من كثرة العلاقات النسائية لرونالدو، وهي تراها خائنا ولا يحترم وجودها في حياته.
لكن رونالدو بعد 3 سنوات تحدث ليكشف السبب الحقيقي للانفصال.
 
قال رونالدو إن علاقته مع إيرينا كانت جيدة جدا، لكنها توترت في فترتها الأخيرة بسبب انزاعجها من تواجد والدته بجواره في الكثير من المناسبات.
سألت إيرينا رونالدو سؤالا مستفزا بالنسبة له: لماذا تأخذ والدتك معك في كل مكان؟ أنا أيضاً لدي أم ولكني لا آخذها أينما ذهبت!.
 
لم يوافق رونالدو على هذا السؤال واعتبره فيه تقليلا من شأن والدته، ليقول لصديقته السابقة: مكنني أن أتركك أنتِ بالمنزل ولكن أمي لا!"
العلاقة بين والدة رونالدو وإيرينا شايك لم تكن جيدة، وهي لم تراها الزوجة المثالية لابنها هداف ريال مدريد الإسباني.
 
إيرينا شايك من أهم عارضات الأزياء في العالم، وهي الآن مرتبطة بالممثل برادلي كوبر.
 
إيرينا شايك الآن تنتظر مولودها من برادلي كوبر، وهناك خطة لإتمام الزواج الرسمي هذا العام.
 
كريستيانو رونالدو أيضا دخل في علاقة جديدة مع عارضة أزياء إسبانية، هي جورجينا رودريجيز.
 
جورجينا رودريجيز صارت تظهر برفقة رونالدو في أكثر من مناسبة خاصة خارج الملعب.
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