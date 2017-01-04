ثنائية ألي تنصر توتنهام وتحرم تشيلسي من رقمٍ قياسي

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نجح توتنهام فيما فشل فيه العديد من الأندية الإنجليزية هذا الموسم، بعدما أنهى سلسلة الفوز المتتالي لغريمه وجاره اللدود تشيلسي وأوقفها عند الرقم 13 فقط، إذ انتصر الأول على الأخير بـ2-0 مساء اليوم الأربعاء في ختام الجولة الـ20 والافتتاحية في الدور الثاني من البريميرليج، في ديربي لندنيٍ مثير على ملعب وايت هارت لين.

وبذلك الفوز، رفع السبرز رصيدهم لـ42 نقطةً استعادوا بها المركز الـ3 في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الـ4، فيما استمر تشيلسي في الصدارة برصيد 49 نقطة، إلا أن الفارق بينه وبين الوصيف وأقرب ملاحقيه ليفربول قد تقلص لـ5 نقاطٍ فقط.

تقدم المهاجم الثانوي ديلي ألي بهدفٍ من رأسيةٍ رائعةٍ عقب عرضيةٍ مُتقنةٍ من الجهة اليمنى بواسطة زميله صانع الألعاب الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وفي نسخةٍ كاربونيةس من لقطة الهدف الأول، صنع إريكسن هدف مضاعفة النتيجة لليلي وايتس قـ54 بعرضيةٍ مثاليةٍ للمتألق ألي الذي تمركز بشكلٍ رائعٍ في الجانب الأعمى خلف المدافع أثبيليكويتا وأمام الظهير موزيس، ليرتقي برأسه ويسدد على يسار الحارس البلجيكي كورتوا، ليتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، وتنتهي آمال الضيوف عملياً في الخروج ولو بنقطة التعادل من تلك المباراة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أي جديد، ليضرب أبناء المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو أكثر من عصفورٍ بحجرٍ واحد، إذ عادوا للمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، انتصروا على متصدر الترتيب ليقتربوا منه أكثر فأكثر وأوقفوا سلسلة انتصاراتجارهم اللدود ليمنعوه من الانفراد برقمٍ قياسيٍ جديدٍ في البريميرليج، كادوا أن يحققه فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لو كان قد انتصر في مباراة اليوم أيضاً.