بالفيديو: روسية أرادت عرض "القرفصاء" أمام الجمهور.. شاهدوا ما حصل

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استضاف برنامج "كوميدي كلوب" الروسي لاعبة الفيتنس الروسية الشهيرة يوليا أوشاكوفا والتي قامت بعرض بعض التمارين أمام الجمهور. اللافت أن الفتاة حاولت لمرات عدة القيام بتمريت القرفصاء إلا أن لباسها القصير جداً كان يعيقها من تنفيذ تمرينها بشكل مريح وسريع أمام الجمهور.

إلا أن يوليا قامت بأخذ وضعية على المسرح ومن ثم بدأت بالقيام بالتمرين أمام الجمهور في محاولة لإعطائهم الدرس. ولفتت اللاعبة الروسية المحترفة اهتمام مذيع البرنامج من خلال عضلات فخذيها القوية، حيث عرضت الطريقة الصحيحة لتمرين "القرفصاء" بشكل صحيح، ولكن المذيع حاول إدخال بعض من الكوميديا على العرض.