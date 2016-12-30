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ألابا: أصبحت أقوى بفضل انتقادات يورو 2016!

30
DECEMBER
2016
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أكّد ظهير بايرن ميونيخ «دافيد ألابا» أن الانتقادات التي تعرض لها في يورو 2016 رفقة مُنتخب النمسا لم تتسبب سوى في تطوره على الصعيد الشخصي، حيث اعترف أنه ظفر بخبرة كبيرة في البطولة التي لُعبت في فرنسا رغم الإخفاق الكبير الذي عرفه منتخب بلاده.

ودخل منتخب النمسا كأحد المرشحين للعب الأدوار الطلائعية في اليورو الماضي، خاصة وأنه تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات بـ9 انتصارات وتعادل وحيد، لكن النتائج كانت مخيبة جدًا.

فرفاق ألابا انهزموا في مباراتهم الأولى أمام المجر بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلوا أمام البرتغال من دون أهداف وينهزموا في المباراة الأخيرة أمام آيسلندا، ليخرجوا بخفي حنين ويتحولوا لعرضة لانتقادات الصحافة المحلية والدولية.

دافيد أخذ الأمور بشكل إيجابي، حيث قال في هذا السياق «رغم الإخفاق الكبير الذي عرفناه في فرنسا، إلا أني تعلمت الكثير واكتسبت خبرة كبيرة اليوم»

ثم استرسل «تقبلت من دون مشاكل الانتقادات التي تعرضنا لها في النمسا بعد الإقصاء. لقد كانت تجربة جديدة بالنسبة لي كوني لاعب شاب، والحقيقة أني أصبحت أقوى بعد كل ذلك. لقد تطورت كشخص، وأصبحت أفضل على أرضية الميدان. كل ما حصل في اليورو جعل مني لاعبًا أقوى»

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