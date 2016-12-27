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جوارديولا: استمتعت بفوز السيتي على هال

27
DECEMBER
2016
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شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أهمية الفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم الإثنين بثلاثيةٍ نظيفةٍ على حساب مضيفه هال سيتي ضمن الجولة الـ18 من البريميرليج، ليقفز الفريق لوصافة الترتيب مؤقتاً، ويواصل مزاحمة الكبار ضمن الجولة التي شهدت أيضاً فوز المتصدر تشيلسي، الرابع آرسنال والسادس مانشستر يونايتد بكامل نقاط مبارياتهم قبل انطلاق مباراة السيتيزينس.

وفي مؤتمره الصحفي عقب نهاية اللقاء الذي اضطر الستي خلالها للانتظار حتى الدقيقة الـ72 قبل افتتاح التسجيل على ملعب كينجستون كوميونيكيشنز، قال بيب "استمتعت بهذا الفوز لأننا عملنا جاهدين مُجدداً من أجل تحقيقه، لقد نسينا الطريق نحو المرمى ي الشوط الأول، ولكننا تمكنَّا من رؤيته أخيراً في الشوط الثاني، وبعدما سجلنا الهدف الأول، أصبح الأمر أكثر سهولة".

واختتم مدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة السابق قائلاً "دائماً ما نواجه ضغوطاتٍ كبيرة، لأن الصراع على القمة يبقى صعباً، خصوصاً أن فرق المقدمة جميعها قد فازت اليوم قبل انطلاق مباراتنا. كل المباريات التي نخوضها هي بمثابة المباريات النهائية، والتي نستهدف خلالها الفوز فقط، بغض النظر عن ترتيب المباريات الأخرى، فأحياناً نلعب قبل الآخرين، وأحياناً أخرى بعدهم (كما حدث اليوم)".

 

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