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الشانفيل يعود الى سكة الإنتصارات والتضامن يضع المتحد في موقف محرج

27
DECEMBER
2016
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وضع التضامن نظيره المتحد في موقف محرج وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم وذلك بنتيجة 87-75 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مجمع نهاد نوفل بالزوق في إفتتاح المرحلة السادسة من بطولة لبنان.

وعلى عكس التوقعات التي رجحت ان يكون المتحد بين الفرق الطليعية مع بداية الموسم لكنه يجد نفسه حالياً في وضع غير محبّذ بعد ان تلقى خسارته الرابعة مقابل إنتصارَين فقط.

وعلى عكسه تماماً، يؤدي التضامن بشكل مرض للغاية وبات يملك اربعة إنتصارات وخسارتين.

كان إيرفين موريس افضل مسجّل للتضامن بـ 31 نقطة واضاف اليه مواطنه جوناثان هولتون 21 نقطة مع 14 متابعة وجاد خليل 13 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

ومن جانب آخر، احرز الاميركي ويل دانيالز 24 نقطة واضاف اليه راميل كوري 21 نقطة.

وفي مباراة اخرى، وضع الشانفيل حداً لاربع هزائم متتالية وتغلب على ضيفه ميروبا بنتيجة 78-61 في ديك المحدي.

خاض ميروبا اللقاء بأجنبيين في ظل غياب نجمه الاميركي كالفن كايج المصاب في اوتار الركبة والذي سيحتاج لعشرين يوماً للتعافي.

سجّل الاميركي براندون توماس 18 نقطة مع 8 متابعات واضاف اليه باتريك رامبيرت وباسل بوجي 14 نقطة مع 15 متابعة للثاني.

ومن جانب ميروبا، احرز الاميركي جون بوهانون 16 نقطة مع 14 متابعة وفؤاد عناتي 12 نقطة وروبرت أبشو 10 نقاط.

تساوى الفريقان بعد هذه المباراة بإنتصارين و4 هزائم.

 

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